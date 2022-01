O nouă dilemă privind Omicron: Pacienții pot fi infectați, deși testele rapide indică rezultate negative. Explicațiile specialiștilor

Omicron ar putea sfida testele rapide COVID-19. În cadrul unui nou studiu, publicat miercuri, 5 ianuarie, în baza de date a medRxiv, cercetătorii au analizat 30 de persoane de la cinci locuri de muncă diferite din New York și California, toate fiind testate pozitiv pentru SARS-CoV-2 în decembrie 2021.

Din cauza politicilor de la locul de muncă, fiecare persoană a fost supusă atât la teste rapide zilnice, cât și la teste PCR zilnice, care necesită mai mult timp pentru procesare, dar pot detecta cantități mai mici de virus. Persoanele din cadrul studiului au folosit testele rapide de antigen Abbott BinaxNOW și Quidel QuickVue, ambele fiind aprobate pentru utilizare de către Food and Drug Administration (FDA).

Infectați cu Omicron, deși testele rapide ieșeau negative

Dintre participanți, toți, cu excepția unuia, au fost probabil infectați cu varianta Omicron, arată cercetătorii în raportul întocmit. Asta în baza modului în care o „ciudățenie genetică” a variantei apare la testele PCR.

În ziua primului test PCR pozitiv al fiecărei persoane și în ziua următoare, toate testele rapide au ieșit negative. Abia după aproape două zile de la testul PCR pozitiv, oricare dintre testele rapide a ieșit pozitiv. La nivelul tuturor subiecților, „timpul mediu de la primul PCR pozitiv până la primul antigen pozitiv detectabil a fost de trei zile”, au scris cercetătorii în raportul citat de Live Science.

Asta în ciuda faptului că, în 28 din cele 30 de cazuri, cantitatea de virus detectată prin PCR a fost suficient de mare pentru a infecta alte persoane în prima zi. Prin urmărirea contactelor, echipa a confirmat că, în patru dintre aceste cazuri, persoanele infectate au transmis virusul altor persoane, în timp ce rezultatele testelor rapide erau încă negative.

Importanța izolării la primul simptom COVID-19

„Este absolut probabil că au existat mult mai multe decât patru transmisii”, a declarat pentru STAT News autorul principal Blythe Adamson, epidemiolog principal la Infectious Economics din New York și angajat al Flatiron Health, o filială a Roche.

„Am numit patru pentru că au fost patru care au fost confirmate prin urmărirea contactelor și investigația epidemiologică. Probabil că au fost mult mai mulți”, a mai adăugat epidemiologul.

Constatările sunt îngrijorătoare. Alte date timpurii și rapoarte anecdotice sugerează că ar putea exista o modalitate de a face aceste teste mai sensibile mai devreme în timpul infecției, prin tamponarea gâtului în plus față de nas, a relatat The New York Times. Această idee trebuie încă verificată cu ajutorul unor cercetări suplimentare.

Între timp, studiul evidențiază importanța izolării în cazul în care prezentați simptome COVID-19 – chiar dacă aveți un rezultat negativ la un test rapid.

Testele antigen – „sensibilitate redusă la Omicron”

Un rezultat negativ la un test rapid „nu este un bilet care vă permite să reveniți la normal sau să renunțați la orice alte măsuri”, a declarat pentru Times Isabella Eckerle, virusolog clinician la Universitatea din Geneva, Elveția. Și, în special, oamenii ar trebui să dea dovadă de prudență dacă au avut un rezultat negativ la un test rapid, dar au simptome compatibile cu COVID-19 sau cred că au fost expuși la virus.

Noul studiu nu a fost încă revizuit de colegi, dar rezultatele sale se aliniază cu o actualizare recentă a FDA. Pe baza propriilor studii de laborator ale agenției, „datele timpurii sugerează că testele antigen detectează varianta Omicron, dar pot avea o sensibilitate redusă”, se arată în actualizare. Acestea fiind spuse, o sensibilitate redusă în laborator nu se traduce întotdeauna printr-o sensibilitate redusă în aplicațiile din lumea reală, a declarat Bruce Tromberg, directorul Institutului Național de Imagistică Biomedicală și Bioinginerie.

Dispozitivele de testare rapidă nu sunt inutile

Studiul efectuat de oamenii de știință sugerează că, într-adevăr, această sensibilitate redusă observată de FDA se poate traduce și în rezultatele testelor din lumea reală, creând astfel un decalaj între rezultatele pozitive ale PCR și rezultatele pozitive rapide. Acest lucru nu înseamnă că testele rapide sunt inutile – ele pot detecta în continuare varianta Omicron, doar că le ia mai mult timp să facă acest lucru decât PCR.

„Datorită timpului de răspuns imediat, testele rapide frecvente de antigeni încetinesc într-adevăr transmiterea – și cu o variantă foarte infecțioasă sunt necesare teste frecvente, ceea ce nu este realist în cazul PCR”, a declarat purtătorul de cuvânt al Abbott, John Koval. În plus, este posibil ca testele PCR să nu fie la fel de disponibile ca testele rapide la domiciliu. Așadar, testele rapide au în continuare utilitate; oamenii ar trebui doar să fie atenți la rezultatele fals-negative, să se testeze de cel puțin două ori pe parcursul a două zile consecutive după ce se expun și să urmărească eventualele simptome COVID-19, indiferent de rezultatele testelor, relatează sursa citată.

Proteinele de pe suprafața SARS-CoV-2, mai puțin recognoscibile

Marea întrebare care se pune acum este: de ce sunt testele rapide mai puțin sensibile la varianta Omicron? Testele rapide antigen detectează proteinele de pe suprafața coronavirusului și, pe măsură ce virusul suferă mutații, aceste proteine pot deveni mai puțin recognoscibile pentru test. Odată ce aceste mutații problematice sunt identificate, „ajustările la testele existente pot fi întreprinse de fiecare dezvoltator cu sprijinul FDA, dacă este cazul”, a declarat pentru Times purtătoarea de cuvânt a FDA, Stephanie Caccomo.

Acestea fiind spuse, testele rapide pot avea un al doilea călcâi al lui Ahile – Testele rapide aprobate de FDA sunt aprobate doar pentru utilizarea în nas, nu și în gât sau gură. Rapoarte anecdotice și studii preliminare au sugerat că Omicron se poate replica mai repede în gură și în gât decât în nas, a relatat Times. Iar autorii articolului din medRxiv au găsit rezultate similare într-o analiză a cinci persoane din studiul lor, care au efectuat atât teste PCR pe bază de tampoane nazale, cât și pe bază de salivă. Ei au constatat că, la aceste persoane, cantitatea de virus din salivă a atins un apogeu cu una sau două zile înainte de cea din nas.

„Necunoscuta majoră este aceeași ca acum câteva săptămâni: sunt [testele rapide de antigen] în mod inerent mai puțin capabile să detecteze Omicronul sau există mai puțin Omicron de detectat pe tampoanele nazale?”, s-a exprimat John Moore, profesor de microbiologie și imunologie la Weill Cornell Medical College. Deocamdată, răspunsul la această întrebare rămâne neclar.