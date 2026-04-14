O mamă disperată își strigă durerea: dacă judecătoarea motiva hotărârea, copilul meu era în viață

O mamă disperată spune că din cauza nemotivării unei sentințe penale, fiul său a fost ucis de interlopi. De altfel, judecătoarea care a întârziat motivarea este trimisă în judecată pentru abuz în serviciu, legat fix de motivările pe care nu le-a redactat.

Mama tănârului care a decedat de mâna interlopilor acuză judecătoarea din dosarul răufăcătorilor că nu a motivat la timp hotărârea de condamnare, Ea spune că în acest fel tragedia din familia ei ar fi fost evitată. Odată închiși, interlopii nu ar mai fi comis fapta.

”Dacă doamna motiva hotărârea, iar interlopii erau închiși, copilul meu era în viață”, a spus mama băiatului la Curtea de Apel. Această instanță este cea care judecă dosarul penal al magistratului Monica Cipariu.

Cipariu, magistrat la Secția Penală a Tribunalului București este recunoscută pentru faptul că are întârzieri de motivări în sute de dosare. Potrivit informațiilor din spațiul public, nu mai puțin de 800 de hotărâri ar fi așteptat motivarea acesteia. Drept urmare, rudele victimei interlopilor au făcut plângere la DNA împotriva ei, iar dosarul se află pe rol la CAB.

Numai că magistratul invocă tot felul de motive pentru a amâna termenele. Mai exact aceasta a invocat ba că nu se poate prezenta, ba că nu are avocat, astfel că dosarul nu a trecut încă de cameră preliminară.

Și Inspecția Judiciară s-a sesizat în 15 acțiuni disciplinare cu privire la magistratul în cauză. Ba chiar CSM a decis excluderea ei din magistratură, de două ori, doar că decizia a fost întoarsă în instanță. Cert este că acum, judecătoarea este de nederanjat și continuă să judece cauze.

Asta deși nu își motivează la timp hotărările, ceea ce duce la imposibilitatea celor de la instanțele superioare să dea decizii definitive în dosarele de la ea, spun informațiile din spațiul public.