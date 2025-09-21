O localitate din România cu un trecut plin de legende, marcată de pierderea a trei primari

Localitatea Adamclisi, cunoscută pentru Tropaeum Traiani, monument ridicat de împăratul Traian, a pierdut trei primari în mai puțin de patru ani. Locuitorii au susținut că pământul „îmbibat de sânge” după marile bătălii purtate ar avea legătură cu șirul de tragedii din ultimii ani.

Adamclisi este o localitate cu un trecut antic impresionant, dar și un loc plin de legende. Aici se află Tropaeum Traiani, monumentul ridicat de împăratul Traian pentru a comemora bătăliile purtate cu dacii și aliații lor. Potrivit legendelor, zeci de mii de oameni au pierit atunci, iar sângele lor ar fi rămas în pământul locului.

Șirul de tragedii recente din conducerea primăriei pare să readucă în prezent istoria locului. În mai puțin de patru ani, trei primari au murit, iar locuitorii vorbesc tot mai des despre un „blestem al Adamclisiului”.

Localnicii au susținut că pământul ar fi „îmbibat de sânge” după marile bătălii purtate aici acum două milenii și că nopțile liniștite sunt uneori tulburate de zgomote ciudate, asemănătoare pașilor de soldați sau sunetului armelor. Mulți consideră că tragediile recente din conducerea primăriei ar putea fi legate de aceste povești și vorbesc tot mai des despre un „blestem” al locului.

Comunitatea din comuna Adamclisi, județul Constanța, este din nou în doliu. Ion Dumitru, fost viceprimar și primar interimar timp de trei ani după moartea Dorinei Cicilia Șerbănescu, a murit marți dimineață, la 59 de ani, în urma unui stop cardio-respirator.

Echipajele medicale au ajuns la domiciliul său și au încercat să-l resusciteze timp de peste o oră, fără succes. Ion Dumitru, tatăl unui băiat și viitor bunic pentru a doua oară, era consilier local PNL. Anterior, a fost operat pe cord.

Ion Dumitru nu este singurul primar care a murit în ultimii ani. În noiembrie 2021, Dorina Cicilia Șerbănescu, primar în funcție, a murit la 54 de ani, în urma unui infarct. În aprilie 2023, Anton Burcea, fost primar timp de șase ani, a murit la 63 de ani, după o lungă suferință.

Acum, în septembrie 2025, Ion Dumitru, viceprimar cu atribuții de primar după moartea Dorinei Șerbănescu, a murit fulgerător. Astfel, în mai puțin de patru ani, comuna Adamclisi a pierdut trei primari, toți răpuși de probleme cardiace.

În 2010, primarul de atunci, Emilian Burcea, a murit la 50 de ani, în urma unui accident vascular, în timp ce se afla în Bulgaria. În 2008, el a acordat un interviu pentru cartea „Aleşii noştri oameni şi ei”, în care fiecare primar din județul Constanța era prezentat prin numerologie. În interviu, primarul vorbea despre realizările sale și planurile de viitor și, întrebat ce își dorește cel mai mult, răspundea: „Timp. Timp să-mi duc proiectele până la capăt”.