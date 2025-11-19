O influenceriță, părăsită de tatăl copilului. A acceptat cu greu despărțirea
- Emma Cristescu
- 19 noiembrie 2025, 17:29
Influencerița Cristina Almășan s-a despărțit de tatăl fetiței sale, după patru ani de relație. Decizia a fost luată de bărbat, iar aceasta a acceptat încheierea poveștii lor de dragoste, chiar dacă și-ar fi dorit să continue relația.
Cristina Almășan, părăsită de tatăl copilului
„Este un cuvânt mare, dar da, la urma urmei ăsta e adevărul și, practic, el a încheiat relația, deși eu nu-mi doream neapărat și aș mai fi luptat pentru relație, dar el a decis să pună punct, așa că eu i-am respectat decizia”, a declarat Cristina Almășan.
În ciuda despărțirii, cei doi păstrează o relație de prietenie și colaborează în continuare pentru binele fiicei lor. Tatăl copilului continuă să petreacă timp cu micuța, însă fiecare locuiește separat. Cristina a explicat că a rămas în Pitești, aproape de tatăl fetiței, pentru a ușura tranziția, dar speră să se mute în București în 2026.
„Îmi doresc să mă mut”
„Nu sunt chiar singură. El e în continuare cu noi, doar că locuim separat. E puțin dificil, dar nu e imposibil. Simt că sunt mult mai puternică acum, mă focusez mult mai mult pe mine și pe cea mică.
Încă nu m-am mutat în București, încă locuiesc în Pitești, dar plănuiesc să mă mut anul viitor. Însă îmi doresc să mă mut aici ieri, dacă s-ar putea, doar că am ales să mai rămân puțin în Pitești, ca să-i fie ei mai ușoară trecerea”, a explicat ea.
Cristina Almășan, gata să iubească din nou
După experiența dificilă, Cristina Almășan a spus că este pregătită să înceapă o relație nouă, însă cu anumite condiții clare. Viitorul partener trebuie să accepte și să iubească fetița ei și să demonstreze abilități de comunicare, considerate esențiale pentru succesul unei relații.
„Sunt pregătită pentru un nou început, da! Am învățat foarte multe lecții din relație. Cred că cea mai importantă chestie a succesului în relație este comunicarea. Așa că următorul, să știi că o să fiu geană să văd dacă știe să comunice sau nu și, mai ales, foarte important, să o iubească în primul rând pe cea mică”, a mai spus influencerița pentru Spynews.
