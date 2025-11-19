O influenceriță, părăsită de tatăl copilului. A acceptat cu greu despărțirea

Influencerița Cristina Almășan s-a despărțit de tatăl fetiței sale, după patru ani de relație. Decizia a fost luată de bărbat, iar aceasta a acceptat încheierea poveștii lor de dragoste, chiar dacă și-ar fi dorit să continue relația.

„Este un cuvânt mare, dar da, la urma urmei ăsta e adevărul și, practic, el a încheiat relația, deși eu nu-mi doream neapărat și aș mai fi luptat pentru relație, dar el a decis să pună punct, așa că eu i-am respectat decizia”, a declarat Cristina Almășan.

În ciuda despărțirii, cei doi păstrează o relație de prietenie și colaborează în continuare pentru binele fiicei lor. Tatăl copilului continuă să petreacă timp cu micuța, însă fiecare locuiește separat. Cristina a explicat că a rămas în Pitești, aproape de tatăl fetiței, pentru a ușura tranziția, dar speră să se mute în București în 2026.

După experiența dificilă, Cristina Almășan a spus că este pregătită să înceapă o relație nouă, însă cu anumite condiții clare. Viitorul partener trebuie să accepte și să iubească fetița ei și să demonstreze abilități de comunicare, considerate esențiale pentru succesul unei relații.