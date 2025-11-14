Monden

Dragoste intensă și neașteptată pentru trei zodii. Vor trăi sentimente pe care nu le-au cunoscut niciodată

Comentează știrea
Dragoste intensă și neașteptată pentru trei zodii. Vor trăi sentimente pe care nu le-au cunoscut niciodatăhoroscop dragoste / Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Sfârșitul lunii noiembrie aduce o intensificare a vibrațiilor romantice pentru mai multe zodii, conform previziunilor astrologice. Perioada este marcată de tranzite importante — cum ar fi intrarea lui Venus în semnul Scorpion (6 noiembrie) și staționarea directă a lui Saturn pe 27 noiembrie — ceea ce facilitează conexiuni emoționale mai profunde și revelații în plan sentimental.

Vă prezentăm trei semne zodiacale care, potrivit surselor, sunt mai susceptibile să experimenteze o iubire profundă — pe care nu au simțit‑o până acum — spre sfârşitul lunii.

Taur (20 aprilie‑20 mai)

Pentru Tauri, luna noiembrie aduce un „oglindire” a relațiilor:

„Taur, dragostea este o oglindă şi un magnet pentru tine luna aceasta.

BBC îi cere scuze lui Trump pentru filmul trucat, dar refuză să plătească despăgubiri
BBC îi cere scuze lui Trump pentru filmul trucat, dar refuză să plătească despăgubiri
Mai puține apartamente vândute la malul Mării Negre: Lumea vine, se uită, dar nu cumpără nimic
Mai puține apartamente vândute la malul Mării Negre: Lumea vine, se uită, dar nu cumpără nimic

Relaţiile îţi dezvăluie mult mai mult decât te aşteptai, fie ce îţi doreşti cu adevărat, fie ce îţi este frică în secret.” – sursa tradusă.

Tranzitul lui Venus în sectorul parteneriatelor, combinat cu luna plină în Taur (5 noiembrie) stimulează vulnerabilitatea şi deschiderea emoţională.

Taurii pot ajunge la un nivel de intimitate pe care nu l‑au atins până acum — „spre sfârşitul lunii, zidurile tale cad, iar vulnerabilitatea devine superputerea ta.”

Săgetător (22 noiembrie‑21 decembrie)

Săgetătorii trăiesc o schimbare semnificativă în plan sentimental luna aceasta.

Conform unei surse,

„Săgetător experimentează relaţii emoţional şi spiritual împlinitoare luna aceasta. Dragostea pare reală, caldă şi plină de speranţă.”

Săgetător

Săgetător. Sursa foto: Pixabay

Pe măsură ce Soarele intră în Săgetător pe 21 noiembrie și Mercur iese din retrogradare spre finalul lunii, aerul devine mai optimist şi potrivit pentru legături autentice.

Single sau într‑o relaţie, Săgetătorii pot simţi că se conectează cu cineva alături de care pot împărtăşi vise şi idealuri — ceea ce poate fi experimentat ca o iubire cu totul diferită.

Pești (19 februarie‑20 martie)

Peştii sunt invitaţi să îşi deschidă inima şi mintea spre posibilităţi noi în iubire.

O sursă notează:

„Pești, luna aceasta astrologia te încurajează să îţi deschizi mintea şi inima când vine vorba de dragoste … către sfârşitul lunii, încrederea ta în relaţii creşte, mai ales odată ce realizezi că nu trebuie să îţi sacrifici independenţa pentru a construi ceva semnificativ.”

Pentru Peşti, această perioadă poate aduce o legătură care depăşeşte tiparele cunoscute, o conexiune mai subtilă, spirituală, în care se simte că „sufletul” este recunoscut.

În concluzie, pentru acest semn, dragostea care pare „niciodată simţită până acum” capătă sens prin acceptarea vulnerabilităţii şi a libertăţii personale simultan.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

07:38 - Dragoste intensă și neașteptată pentru trei zodii. Vor trăi sentimente pe care nu le-au cunoscut niciodată
07:27 - BBC îi cere scuze lui Trump pentru filmul trucat, dar refuză să plătească despăgubiri
07:21 - Cum încearcă Rusia să limiteze efectele atacurilor ucrainene
07:14 - Mai puțină politică, mai multă pădure. Deputații, așteptați la plantarea copacilor din campania națională de împădurire
07:03 - Mai puține apartamente vândute la malul Mării Negre: Lumea vine, se uită, dar nu cumpără nimic
06:54 - O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din București. Copila nu s-a mai trezit din anestezie

HAI România!

Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Progres fără morală, fără adevăr și fără iertare. În absența căinței.
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale