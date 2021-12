O îndrăgită vedetă din România trece prin clipe îngrozitoare chiar înainte de sărbători„Sunt cu sabia deasupra capului!”

Nicoleta Voicu a mărturisit că se simte din ce în ce mai rău după ce s-a infectat cu virusul COVID-19.Artista încearcă să treacă peste scandalul cu fostul iubit, dar problemele de sănătate au copleșit-o.

Aceasta s-a vindecat de virusul păgubaș, dar dificultățile din cauza coagulării sângelui și multe vânătăi au reapărut.

A ajuns la capătul puterilor

„Momentan sunt bine, după perioada această de Covid-19. Cu acele vânătăi sunt niște probleme ce țîn de coagularea sângelui, de frică să ajung în spital, am învățat să le țin sub control acasă, deși sunt cu sabia deasupra capului, m-am împrietenit cu moartea. Am căutat variante de tratamente naturiste și deja totul a devenit un mod de viață. Trebuie să nu mănânc prăjit, să beau aproape zilnic suc de struguri, trebuie să mănânc somon, avocado.

În perioada de izolare am mâncat ce am avut și mi-au explodat iar pe corp vânătăile. Trebuie să mă țin și departe de toate subiectele care mă afectează pe sistem nervos. E foarte riscant, un cheag de sânge poate oricând să ajungă la creier, inimă sau plămâni și să fie fatal. Dar eu mi-am proiectat să trăiesc. Mă domină frica de a ajunge în spital, nu mai ai siguranță acolo, nici garanție, deși sunt convinsă că sunt și medici foarte buni. Încă nu am curaj să ajung la spital, deși există un tratament”, a declarat Nicoleta Voicu.

Probleme grave cu fostul iubit

Artista s-a iubit o bucată bună de timp cu Gheorghe Turda. Aceștia s-au despărțit, iar diferența de vârstă de 23 de ani și-a spus cuvântul. Fostul iubit a amenințat-o că o dă în judecată daca îi mai pronunță numele, iar scandalul dintre ei a cutremurat lumea showbiz-ului.

„În momentul acesta am parte de cea mai liniștită perioadă din viața mea și cred că de aici încolo ar putea să apară o nouă relație. Până acum a fost prea multă agitație și chiar dacă mi-am dorit acest lucru, nu ar fi fost posibil. E bine să fie liniște prima dată, era multă dezordine”, a spus Nicoleta Voicu, potrivit România TV.