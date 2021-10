Nicoleta Voicu a ajuns față în față cu moartea. „M-a pus la pământ”. Se teme să meargă la spital

Nicoleta Voicu s-a declarat sceptică, de-a lungul timpului, în legătură cu existența COVID-19. Cu toate acestea, experiențele prin care trece de o săptămână încoace au determinat-o să își schimbe opinia. Cântăreața de muzică populară a mărturisit că a văzut „moartea cu ochii” și deși a pus totul pe seama unei răceli banale, simptomele s-au agravat și s-a confruntat cu două-trei zile de „agonie”.

„Am văzut moartea cu ochii”

„În 7 zile am trecut prin toate stările Pământului, am văzut moartea cu ochii. Așa o stare de rău! Am mers în primele 2-3 zile pe ideea că e o banală răceală de sezon. Eu am făcut parte din cei care nu cred în acest coronavirus, până m-a pus la pământ. După 2-3 zile de agonie, cu temperatură, cu stări febrile de nedescris, m-am trezit că nu am gust, că nu am miros și aici am început să mă alarmez. Au început oarecum atacurile de panică și pe faptul că orice luam pentru răceala asta de sezon nu avea niciun efect”.

Nicoleta Voicu se teme să meargă la spital

Cântăreața de muzică populară refuză, însă, să meargă la spital. Moderatoarea emisiunii Acces Direct, acolo unde a vorbit, în cadrul unei intervenții, solista Nicoleta Voicu, a întrebat-o care este motivul pentru care nu apelează la ajutorul medicilor, având în vedere condiția de sănătate precară cu care se confruntă.

Artista a mărturisit că îi este teamă să meargă la spital. „Uitați-vă cum arată știrile de pe toate posturile. Eu nu am curaj să merg la spital”, a spus Nicoleta Voicu.

În conversație a intervenit și Elena Merișoreanu, care s-a infectat în trecut cu coronavirus și a reușit să treacă cu brio peste situație cu ajutorul medicilor de la Institutul Matei Balș. „Să știe că dacă stă în casă nu se va face bine. Dacă apucă să facă o pneumonie, asta nu se poate trata în casă, îți trebuie antibiotice, îți trebuie perfuzii. Trebuie să fii în permanență sub controlul medicilor”, s-a exprimat Elena Merișoreanu.