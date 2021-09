Andreea Marin s-a infectat cu coronavirus și a trecut cu bine peste boală. Decizia care a fost decisivă

Andreea Marin s-a infectat cu coronavirus, chiar dacă s-a vaccinat cu ambele doze. Ea a depășit problemele și a povestit că simptomele pe care le-a avut au semănat cu cele ale unei gripe foarte puternice. Andreea Marin bănuiește că a luat virusul în timpul unor filmări efectuate în străinătate. Și asta pentru că majoritatea membrilor echipei s-au infectat.

Cum a trecut Andreea Marin peste infectarea cu coronavirus

„Am fost puțin bolnăvioară în ultima perioadă și am stat acasă, ceea ce înseamnă că la un moment dat n-am mai putut să stau și m-am ridicat din pat. Am trecut și eu prin această experiență a COVID-ului de curând. N-a fost o plăcere. Mare parte din echipa cu care am lucrat într-un proiect, am călătorit în străinătate, am filmat, mare parte din echipă s-a îmbolnăvit. Probabil s-a transmis foarte ușor această variantă de la unul la altul. Și uite așa am trecut prin 14 zile de stat cuminte acasă.

Nu este o experiență plăcută, asta este, însă eu fiind vaccinată acum 5 luni și ceva, cu alte cuvinte am mai pierdut din apărare, eu totuși am avut o variantă ușoară. Am fost păzită totuși de vaccin. Când am ajuns la spital să-mi fac analizele, după ce am trecut prin boală, să mă asigur că totul e bine pulmonar. Am înțeles foarte clar, vorbind cu medicii de acolo, e o concluzie trasă de medici, la nivel mondial, cât de mare este diferența atunci când ești vaccinat”, a povestit Andreea Marin.

„Am stat câteva zile la pat, am avut simptomele unei gripe puternice. Cu dureri de cap, de mușchi, de corp, temperatură, dureri de gât. În fine, nu e plăcut, dar am trecut și prin asta.

„Eu am ales să fac vaccinul”

Am urmat tratamentul, am făcut tot ceea ce trebuie. Am urmat tot ce mi-a zis medicul. M-am izolat de cei din jur. Anterior, fiica mea a fost bolnavă, așa cum deja știți. Fiecare are părerea sa, eu am ales să fac vaccinul. Am văzut clar din această experiență cât a contat. Am făcut o formă ușoară comparativ cu ceilalți care nu au vaccinul. Este strict concluzia mea, nu fac reclamă vaccinului.

Violeta nu a stat acasă. Am trecut prin boală amândoi, dar suntem liberi (n.r.: Adrian Brâncoveanu, iubitul vedetei). Am avut grijă unul de celălalt. Am depășit în paralel acest impas”, a mai declarat vedeta TV