Clipe grele pentru o vedetă din showbiz. Este pentru a doua oară infectată cu coronavirus

O vedetă din țara noastră trece prin clipe foarte grele după ce a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus pentru a doua oară. Theo Rose, căci despre ea este vorba, a povestit totul pe o rețea de socializare.

Infectată pentru a doua oară cu Covid-19

Îndrăgita cântăreață le-a mărturisit fanilor că zilele trecute nu s-a simțit bine și a crezut că este vorba despre o banală răceală, dar diagnosticul a fost altul.

Artista a decis să facă un test Covid-19, iar rezultatul a lăsat-o fără cuvinte. Frumoasa solistă a dezvăluit că trebuie să lupte cu coronavirusul pentru a doua oară.

„Oameni buni,

Zilele trecute nu m-am simtit prea bine. Am simtit că mă ia o răceală, drept urmare am stat acasă, cu scopul de a face o pauză vocală pentru a putea onora cântările de săptămâna asta.

Aseară am făcut un test rapid, care a ieșit pozitiv. La orele 3:00 ale dimineții am plecat să mă testez la o secție de testare pcr non-stop. Astăzi am primit rezultatul, care este pozitiv.”, a mărturisit Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose se tratează acasă

În urma rezultatului, Theo Rose este nevoită să se trateze acasă, drept urmare va fi obligată să renunțe la concertele pe care le avea planificate. Cântăreața le-a spus fanilor că regretă faptul că nu mai poate onora evenimentele, dar se bucură pentru că a aflat la timp de boală și nu a apucat să o transmită mai departe.

„Vă aduc asta la cunoștință, pentru că ar fi fost o perioadă cu multe evenimente, poate ultima atât de plină din acest sezon și ar fi fost extraordinar atât pentru mine, cât și pentru trupa mea să le putem onora.”, a precizat solista.

Theo Rose a anunțat că se simte bine și a dezvăluit că simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie. La vremea aceea, cântăreața se confrunta pentru prima oară cu Covid-19.

„Mă simt ok, din fericire simptomele nu diferă cu mult față de cele din luna noiembrie, de anul trecut, pentru că da, am mai fost infectata o dată.

Îmi cer scuze față de oamenii care mă așteptau să le cant și mă bucur totodată că am acționat la timp și nu am îmbolnăvit pe nimeni. Aveți grijă de voi și de ai voștri!”, a mai spus Theo Rose.