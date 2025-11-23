WhatsApp reintroduce funcția „About”

WhatsApp a confirmat lansarea unei actualizări gratuite, care va fi disponibilă pe telefoane în această săptămână. Platforma readuce astfel o funcție apreciată de utilizatori, se arată în comunicatul de pe blogul companiei.

Cei care au folosit WhatsApp încă de la lansare își amintesc, probabil, că secțiunea „About” (cunoscută inițial ca „Info”) a fost prima funcție a aplicației. Chiar înainte de a introduce mesajele private și criptarea end-to-end, WhatsApp oferea utilizatorilor o modalitate rapidă și simplă de a împărtăși ce se întâmplă în viața lor.

WhatsApp lansează săptămâna aceasta o actualizare care readuce funcția „About”, destinată să le permită utilizatorilor să împărtășească rapid ce fac sau ce simt. Cei care folosesc aplicația de mai mult timp s-ar putea să își amintească de această opțiune din versiuni anterioare.

Funcția „About” permite setarea unui text personalizat care descrie starea sau prezența online a utilizatorului. Informația este vizibilă pentru alți utilizatori în funcție de setările de confidențialitate, configurabile din secțiunea „Confidențialitate” din „Setări”. De exemplu, textul poate fi vizibil doar pentru contactele din agendă.

„Astăzi, reintroducem și îmbunătățim rubrica About, care va fi mai vizibilă, mai oportună și mai ușor de utilizat”, a transmis WhatsApp.

Într-o zi încărcată, chiar și un minut liber poate fi suficient pentru a comunica rapid starea sau gândurile tale. O nouă funcție le permite utilizatorilor să transmită acest mesaj printr-un simplu emoji și câteva cuvinte, direct în rubrica „Despre”. Aceasta va fi acum mai vizibilă, situată în partea superioară a conversațiilor individuale și în profilul fiecărui utilizator.

Mai mult, poți răspunde imediat unui mesaj din rubrica „Despre” atingând textul corespunzător în conversație. Mesajele introduse în această rubrică expiră automat după o zi, însă utilizatorii pot ajusta durata de afișare, fie mai scurtă, fie mai lungă, accesând Setările și selectând „Completează rubrica Despre”.

Controlul asupra vizibilității rămâne la alegerea ta: în setările de confidențialitate, poți opta ca rubrica să fie vizibilă doar contactelor tale sau să fie accesibilă unui public mai larg.

„Funcția va fi lansată săptămâna aceasta pe toate dispozitivele mobile, oferind o modalitate rapidă și flexibilă de comunicare în momentele aglomerate”, a mai subliniat compania în mesajul de pe blog.