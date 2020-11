Nancy Russell a fost „excepțional de sociabilă și de sprintenă” înaintea carantinei COVID din primăvară, povestește familia ei. Însă, după două săptămâni în care nu a făcut altceva decât se ridice în picioare și să se așeze, din cauza izolării în camera ei, familia a remarcat o puternică scădere a energiei.

„Contactul cu oamenii era ca o hrană pentru ea, ca oxigenul”, a declarat fiica ei, Tory, la CTV News, adăugând că în timpul izolării „a devenit atât de epuizată pentru că a fost sub-stimulată”.

Ea a declarat că mama ei avusese dintotdeauna intenția de a se folosi de „asistența medicală pentru a muri”, însă convingerea că o altă izolare este inevitabilă i-a grăbit dorința de a-și pune capăt zilelor.

Prima solicitare a lui Nancy Russell a fost respinsă, însă a doua a fost aprobată din cauza prezenței unor „probleme medicale mai concrete”, scrie LifeSiteNews.

Totuși, spune fiica ei, groaza unei noi izolări a fost principalul motiv al dorinței de a muri:

Dr. Samir Sinha, director al secției de geriatrie la Mount Sinai Hospital, care a militat pentru drepturile pacienților din aziluri în timpul pandemiei, a declarat la CTV News că „datele disponibile indică într-adevăr că aceste restricții, în foarte multe circumstanțe, sunt prea drastice și provoacă un rău care nu este necesar”.

When older Canadians like Nancy are choosing Medical Assistance in Dying to end the suffering that comes with overly restrictive Canadian care home lockdowns + isolation its clearly a sign that we need to find a better balance. @CTV_AvisFavaro reports: https://t.co/rLRmPRWz6h pic.twitter.com/QiyzHNYu8u

— Samir Sinha (@DrSamirSinha) November 20, 2020