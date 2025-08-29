O echipă a UPT, prima comunicație cuantică din vestul țării

Obiectivul proiectului este construirea și implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate în România. Aceasta ar urma să servească drept coloana vertebrală locală unui viitor „internet cuantic” . La o scară mai largă la nivelul UE. "Principalul avantaj al comunicațiilor cuantice îl reprezintă securitatea datelor transmise. Datorită algoritmilor de criptare mult mai puternici", a transmis Universitatea Politehnica Timișoara.

Evenimentul e parte a proiectului RoNaQCI - Romanian National Quantum Communication Infrastructure."Proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri naționale de comunicații cuantice de peste 1.500 km și crearea a șase rețele metropolitane. Aceste rețele sunt: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Constanța. Ele vor conecta universități, institute de cercetare, instituții publice și centre medicale, cu viitoare legături la rețeaua europeană", a transmis UPT.

Nodul de comunicații cuantice de la Timișoara este coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Vest, iar între beneficiari se mai află Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Clinica OncoHelp. Internetul cuantic se bazează pe fotoni. Unul dintre neajunsuriloe acestor fotoni e că își pierd din putere cu cât călătoresc mai departe. Universității Politehnica Timișoara a înființat și Centrul de training în comunicații și calcul cuantic. Acolo, peste 200 de persoane au urmat cursuri de specializare, iar peste 100 au obținut deja diplome.

În această toamnă va avea loc certificarea competențelor în comunicațiile cuantice criptate. Echipa UPT spune că va continua să dezvolte software, aplicații și proiecte de cercetare în domeniul comunicațiilor cuantice. Utilizând echipamente de ultimă generație achiziționate prin proiect.