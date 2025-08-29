Social
O echipă a UPT, prima comunicație cuantică din vestul țării
- Veronica Bursașiu
- 29 august 2025, 16:49
Din cuprinsul articolului
Comunicațiile cuantice reprezintă un domeniu de frontieră. Aflat în fazele inițiale de dezvoltare. Politehnica din Timișoara e parte a proiectului RoNaQCI. Acesta este un important pas în față pentru implementarea tehnologiei de comunicații cuantice de ultimă generație. Scopul este de a aborda cele mai importante provocări din epoca digitală.
Obiectivul proiectului este construirea și implementarea unei infrastructuri de comunicații cuantice securizate în România. Aceasta ar urma să servească drept coloana vertebrală locală unui viitor „internet cuantic” . La o scară mai largă la nivelul UE. "Principalul avantaj al comunicațiilor cuantice îl reprezintă securitatea datelor transmise. Datorită algoritmilor de criptare mult mai puternici", a transmis Universitatea Politehnica Timișoara.
Infrastructură naționalăde comunicare cuantică pe 1.500 km
Universitatea Politehnica Timisoara își reafirmă rolul de lider în inovare și cercetare, contribuind activ la construirea viitorului internet cuantic în România și Europa
Echipa Universității Politehnica Timișoara a realizat prima comunicație cuantică din vestul țării. Comunicarea cuantică s-a făcut prin rețeaua QKD metropolitană Timișoara. S-a realizat între UPT și Clinica OncoHelp. UPT spune că "au fost transferate două fișiere utilizând tehnologia de ultimă generație care asigură cel mai înalt nivel de securitate în transmiterea datelor".
Evenimentul e parte a proiectului RoNaQCI - Romanian National Quantum Communication Infrastructure."Proiectul urmărește dezvoltarea unei infrastructuri naționale de comunicații cuantice de peste 1.500 km și crearea a șase rețele metropolitane. Aceste rețele sunt: București, Iași, Cluj-Napoca, Timișoara, Craiova, Constanța. Ele vor conecta universități, institute de cercetare, instituții publice și centre medicale, cu viitoare legături la rețeaua europeană", a transmis UPT.
Nodul de comunicații cuantice de la Timișoara este coordonat de Universitatea Politehnica Timișoara și Universitatea de Vest, iar între beneficiari se mai află Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Clinica OncoHelp. Internetul cuantic se bazează pe fotoni. Unul dintre neajunsuriloe acestor fotoni e că își pierd din putere cu cât călătoresc mai departe. Universității Politehnica Timișoara a înființat și Centrul de training în comunicații și calcul cuantic. Acolo, peste 200 de persoane au urmat cursuri de specializare, iar peste 100 au obținut deja diplome.
În această toamnă va avea loc certificarea competențelor în comunicațiile cuantice criptate. Echipa UPT spune că va continua să dezvolte software, aplicații și proiecte de cercetare în domeniul comunicațiilor cuantice. Utilizând echipamente de ultimă generație achiziționate prin proiect.
