Monden O concurentă de la Mireasa, de urgență la spital. A fost la un pas să piardă sarcina







O concurentă de la Mireasa, de urgență la spital. Ionela, fosta concurentă din sezonul 10, a ajuns pe patul de spital. Tânăra, însărcinată în două luni și jumătate, a postat o poză în care apare cu perfuzii la mână și a scris la desciere: „Zi proastă”.

Concurenta de la Mireasa, probleme în sarcină

Ionela a spus că are parte de o sarcină dificilă, dar că se bucură enorm că va deveni mamă, primele luni nu sunt deloc ușoare. Ea le-a povestit urmăritorilor săi că are frecvent stări de greață, mai ales dimineață.

„Bineînțeles că în prima parte a zilei nu mă simt wow, am stări de greață și așa mai departe, încă le am zilnic. Am avut o singură zi în care m-am simțit mai bine, m-am mirat și eu, dar au revenit. Am înțeles că așa este în primul trimestru, după probabil voi scăpa”, a povestit Ionela cu puțin timp în urmă.

Robert și Ionela au fost unul dintre cele mai populare cupluri din sezonul 10 al emisiunii „Miresa”. Fanii s-au bucurat foarte tare când au aflat că cei doi așteaptă un copil.

Un concurent de la Mireasa a murit

Ieri, Andrei Perneș, fost concurent al emisiunii „Mireasa”, a murit într-un tragic accident rutier, miercuri dimineața. Tragedia s-a întâmplat în apropierea localității Bunești, Cluj. Medicii nu l-au mai putut salva. Cu câteva zile înainte să moară, el a scris un mesaj tulburător pe rețelelel de socializare.

„Totul în lumea asta e temporar, viața se schimbă, oamenii vin și pleacă, iar anotimpurile nu rezistă. Așa că, indiferent prin ce treci acum, amintește-ți mereu asta: Situația ta din prezent nu este destinația ta finală. Nu renunța!”, se arată în videoclipul distribuit de Andrei Perneș pe contul lui de TikTok.

Se despărțise de soția lui

Andrei Perneș a participat la sezonul 5 al showului -ul Mireasa, sezonul 5. În emisiune, el s-a căsătorit cu Sabrina, dar relația n-a durat mult, căci în 2022 au anunțat că s-au despărțit. La scurt timp, aceștia au spus că s-au împăcat, dar și-au spus adio iar în 2024.

„Pur și simplu asta a fost decizia. Am ajuns într-un punct în care ne-am dat seama că fiecare își dorește cu totul altceva și e mult mai bine așa. Sper că acum sunteți lămuriți', a spus Perneș, într-un live.