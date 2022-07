Problemele de sănătate ale faimoasei concurente de la Mireasa. Boala „nu este tratabilă”

Nora, îndrăgita concurenta de la Mireasa sezon 5, a renunțat la emisiune din cauza conflictului deschis cu doamna Dana. Tânăra s-a îmbolnăvit de la stres și a avut nevoie de ajutorul medicilor.

Doamna Dana nu era încântată de relația ei cu fiul său, Leo, iar scandalul dintre cele două a durat săptămâni bune. Aceasta a atacat-o constant și, la un moment dat, fosta concurentă s-a îmbolnăvit. Și mama fetei a încercat să își apere copilul de „soacră”.

După o perioadă de timp, Nora și Leo s-au despărțit, iar mama tinerei a rugat-o să o lase împace pentru a nu întâmpina mai multe probleme de sănătate. Cu toate astea, concurenta a avut nevoie de îngrijiri medicale.

„După ce am ieșit a fost foarte greu o lună jumătate pentru că am mers la un control, să vedem ce probleme am. Am făcut spasmofilie de gradul 1, foarte grav. Am luat tratamentul necesar, dar se zice că pe bază de stres, dacă o să mă stresez în continuare, atunci o să-mi reapară. Spasmofilia nu este tratabilă.”, a povestit Nora la Extra Night Show.

Aceasta a mai spus că telespectatorii au apreciat-o pentru calmitate. „Nu am jignit, am stat în banca mea și sunt apreciată pentru comportament. (…) Am întrebat psihologul de ce mi s-a întâmplat să nu pot da replică.

Diagnosticul concurentei de la Antena 1

A zis că am intrat într-o depresie emoțională unde orice ziceam nu era normal. Puteam să răspund, dar nu cu ce trebuia să răspund. Am intrat într-o depresie în care nu mai puteam să mă apăr. Da, nu mai aveam coerență.”, a zis Nora.

Doamna Dana nu s-a lăsat afectată de problemele de sănătate ale tinerei și a declarat că nu vrea să plece acasă. „Să plec înainte cu două săptămâni, e sub demnitatea mea să plec.”, a zis doamna.

Spasmofilia reprezintă un dezechilibru neuroendocrin al organismului, care nu mai poate folosi corect calciul seric disponibil într-o situație de adaptare în care este nevoie de el. Bolnavii se confruntă cu

o stare de hiperactivitate a sistemului neuromuscular, resimțită atât la nivel fizic (prin spasme), cât și psihic (anxietate), potrivit A1.ro