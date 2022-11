O bere pe zi, un miracol pentru sănătate. Ce beneficii are această băutură

Berea are o mulțime de beneficii pentru sănătate atunci când este consumată cu moderație. Într-un studiu pilot, cercetătorii din Journal of Agricultural and Food Chemistry din ACS raportează că, în comparație cu microbiomul lor înainte de încercare, bărbații care au băut zilnic fie o bere alcoolică, fie nealcoolică au avut un set mai divers de microbi intestinali, ceea ce poate reduce risc pentru unele boli.

Trilioane de microorganisme căptușesc tractul gastrointestinal uman, iar oamenii au mai puține șanse de a dezvolta boli cronice, în special de inimă și diabetul. Berea are polifenolii, precum și microorganisme din fermentația ei, care ar putea afecta varietatea de microbi din intestinul uman.

Un alt studiu a arătat că atât bărbații, cât și femeile care au consumat bere fără alcool timp de 30 de zile au avut rezultate diferite, dar au existat schimbări. Cercetătoarea Ana Faria și colegii au vrut să vadă dacă vor găsi rezultate similare cu bărbații într-un alt tip de studiu – un design de studiu paralel, randomizat – cu două grupuri separate de participanți.

Noi studii despre bere

În acest studiu dublu-orb, 19 bărbați sănătoși au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri care au băut 310 grame de lichide de bere alcoolică sau nealcoolică la cină timp de 4 săptămâni. Cercetătorii au descoperit că greutatea participanților, indicele de masă corporală și markerii serici pentru sănătatea inimii și metabolismul nu s-au schimbat în timpul studiului. Ei au avut o diversitate bacteriană mai mare în microbiomul intestinal și niveluri mai ridicate de fosfatază alcalină fecală. Starea lor de sănătate s-a îmbunătățit considerabil.

Consumul unei sticle de bere, indiferent de conținutul ei de alcool, are o mulțime de benefici pentru sănătate, a fost concluzia cercetătorilor. Cu toate astea, ei au subliniat că moderația este cheia.

Ce înseamnă cu adevărat un singur pahar de băutură( recomandarea medicilor):

341 ml /(1 sticlă) de bere obișnuită (5% alcool).

142 ml / vin (12% alcool).

43 ml / băuturi spirtoase (40% alcool), potrivit thebrighterside.news.