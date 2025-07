Monden O actriță din România, diagnosticată cu cancer și supusă celei de-a patra operații







În urmă cu patru zile, Ada Galeș, în vârstă de 34 de ani, a anunțat că a fost diagnosticată cu cancer. Medicii i-au descoperit o tumoră pe cerul gurii. Actrița a fost supusă celei de-a patra intervenții chirurgicale și a vorbit despre starea sa de sănătate de pe patul de spital.

Ada Galeș și-a surprins comunitatea când a anunțat pe rețelele sociale că a fost diagnosticată cu o formă „mai puțin invazivă” de cancer. La ultimele analize, medicii i-au descoperit o tumoră pe cerul gurii, care a necesitat extirpare chirurgicală.

Această formă de cancer este considerată mai puțin agresivă, iar depistarea timpurie a permis intervenția rapidă a medicilor. Actrița a declarat că, din punct de vedere emoțional, trece o perioadă dificilă.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea.”, a spus actrița.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Ada Gales (@adagales)

Miercuri, 23 iulie, Ada Galeș a fost supusă celei de-a patra intervenții chirurgicale. Într-o postare pe rețelele sociale, actrița a oferit informații despre starea sa de sănătate și despre modul în care a decurs operația.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor. Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu”, a scris aceasta.

Ada Galeș este angajată a Teatrului Național din București și se implică în proiecte independente, colaborând frecvent cu regizori din toată țara.

Pe lângă activitatea teatrală, ea a apărut și în producții cinematografice. În 2022, a jucat alături de Smiley în filmul „Odată pentru totdeauna”, un lungmetraj care tratează tema depresiei și a suferinței în cuplu, potrivit Cancan.ro.