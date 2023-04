Nutriționiștii demontează ultimul mit la modă pe TikTok. Cafeaua cu lămâie nu ajută la slăbit

Cafeaua cu lămâie a devenit o băutură la modă printre utilizatorii rețelelor de socializare care cred că poate duce la pierderea în greutate. Specialiștii în nutriție dezmint o astfel de ipoteză și arată că nu există dovezi științifice care să idince că o cafea cu lămâie ajută în curele de slăbire.

În opinia lor, cei care urmăresc să slăbească consumând cafea cu lămâie vor renunța, la un moment dat, dezamăgiți, după ce vor ajunge la concluzia că nu se întâmplă nimic.

Moda consumului de cafea amestecată cu zeamă de lămâie s-a răspândit în mediul online ca urmare a unei provocări pe TikTok. Un băiat a propus, celor care îi urmăresc postările, să bea o cafea în care să storacă puțină zeamă de lămîie. Iar ca să facă provocarea mai atrăgătoare, el a afirmat că acest ameste ajută la arderea grăsimilor. Și cum creșterea în greutate este o problemă care îi bântuie pe mulți, provocarea a fost urmată de mii de oameni.

Utilizatorii TikTok au postat videoclipuri în care au încercat băutura. După ce au consumat-o, unii au recunoscut că nu este combinația la care se așteptau și au renunțat. A fost inclusiv un utilizator TikTok. care a susținut că efectul este invers și că ar fi luat în greutate după ce a consumat cafea cu lămâie timp de o săptămână.

Alții au susținut varianta oficială, spunând că au slăbit. Ba chiar, au fost și dintre cei care au exagerat afirmând că au dat jos opt ​​kilograme în două săptămâni.

De unde a pornit provocarea

Medicii nutriționiști cred că autorul provocării ar fi pornit de la ideea că a bea apă cu lămâie aduce beneficii organismului. Iar prin extensie, foarte posibil, ca autorul provocării să fi crezut că același lucru ar fi posibil și în cazul consumului de cafea cu lămâie.

„Adăugarea de lămâie în apă face ca aceasta să aibă un gust mai bun și te menține hidratat. De asemenea, consumul de apă înainte de masă duce la sațietatea, astfel încât să mănânci mai puțin”, a explicat Samantha Cassetty, dietetician din New York și co-autor al cărții „Sugar Shock”.

Ea a precizat, însă, că apa cu lămâie are mai mult de-a face cu hidratarea decât cu orice altceva. Iar aici a inclus și dietele de slăbire

„Sunt studii care sugerează că menținerea unui nivel optim de hidratare vă poate ajuta să pierdeți în greutate, dar chiar și așa, (consumul de apă cu lămâie – n. red.) nu are un impact serios asupra greutății. Și nu este nimic magic în a adăuga o felie de lămâie în apă. Nu îmbunătățește arderea caloriilor sau ceva de genul acesta”, a spus Cassetty.

Lămâia în cafea are efect doar asupra gustului

Specialistul a explicat că o felie de lămâie are mai puțin de 5% din necesarul de vitamina C de care are nevoie un adult în fiecare zi. Astfel că, adăugarea în cafea nu are consecințe asupra dietei. Ci doar asupra gustului acestei băuturi.

„Deci, chiar dacă adăugați o felie întreagă de lămâie la cafea, nu va fi prea multă valoare nutritivă. Nu există niciun beneficiu suplimentar pe care îl obțineți dacă adăugați lămâie, în afară de a vă ajuta să beți mai multă apă. Da, adăugarea de lămâie în apă o poate face mai aromată, dar combinația de lămâie și cafea nu are beneficii bazate pe dovezi. Nu numai atât, dar poate fi dăunător”, a spus ea.

Samantha Cassetty a adăugat că, deși nu este un amestec toxic, cafeaua cu lămâie poate avea consecințe asupra sănătății. Acest lucru se poate întâmpla dacă băutorii cred că pot obține rezultate consumând cantități mai mari de cafea. Și atunci, din cauza consumului ridicat de cofeină, se poate ajunge la probleme medicale.

„De fapt, aș considera acest comportament un semnal roșu pentru o alimentatie dezordonată. Pierderea în greutate nu ar trebui să fie despre restricții sau forțarea să mănânci ori să bei ceva care nu este apetisant. Acest este un semn că oamenii nu țin cont de obiceiurile sănătoase și sugerează, de asemenea, că sunt dispuși să acorde prioritate pierderii în greutate față de bunăstarea proprie”, a spus Cassetty.

Nu există soluții miraculoase pentru diete de slăbit

Pierderea în greutate, sunt de părere experții în nutriție și în diete, este un proces complicat ce implică o serie de comportamente sănătoase. Este vorba despre o dietă sănătoasă, obiceiuri legate de odihnă, de actvitate fizică sau de gestionarea situațiilor stresante. Genetica, hormonii și alți factori sunt, de asemenea, implicați.

„Aceste videoclipuri virale cu diete sunt dăunătoare și periculoase pentru sănătate. Sunt create de oameni fără calificări și invită la isterie. Adaugă lămâie la cafea dacă vrei aromă. Este absurd, dieta se concentrează pe arderea grăsimilor și pe pierderea în greutate. Dacă o persoană caută să facă o schimbare în sănătatea ei, trebuie să găsească un profesionist”, este de părere Maya Feller, nutriționist din Brooklyn.

Ea a precizat că în cazul unor astfel de provocări, cei care le dau curs trebuie să fie siguri că nu există o soluție rapidă pentru pierderea în greutate și nici o băutură sau un aliment miraculos.

„Singurul lucru pe care îl știm sigur este că nu există o soluție rapidă”, a spus Maya Feller referitor la provocarea virală, conform adevarul.ro.