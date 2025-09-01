International Nuntă regală la Vaduz. Maria Caroline spune „Da”







În dimineața zilei de 31 august 2025, Vaduzul s-a trezit diferit. Străduțele liniștite ale capitalei Liechtensteinului vibrau de emoție și nerăbdare.

Localnicii știau că acea zi nu era una obișnuită: avea loc nunta regală a prințesei Marie Caroline, fiica prințului moștenitor Alois și a principesei Sophie, cu bancherul venezuelean Leopoldo Maduro Vollmer, potrivit Hola!.

De luni de zile, presa europeană relata despre pregătirile pentru eveniment: de la anunțul logodnei în octombrie 2024, până la detalii despre rochia miresei, invitați și locație.

Toată lumea aștepta momentul în care clopotele Catedralei Sfântul Florin aveau să răsune pentru tânăra prințesă.

Orașul, de obicei discret, s-a transformat într-un decor de basm. Steagurile roșii și albastre au fost arborate pe fiecare stradă, iar florile împodobeau fațadele clădirilor.

Localnicii, unii îmbrăcați în costume tradiționale, s-au adunat în fața catedralei încă de dimineață.

Turiștii și jurnaliștii veniți din întreaga lume fotografiau fiecare detaliu, iar atmosfera era una festivă: Vaduzul trăia pentru o zi o nuntă regală care urma să intre în istoria principatului.

În jurul orei 10:00, primii invitați au început să sosească. Limuzine elegante și mașini vintage aduceau membri ai aristocrației europene și spaniole.

Printre cei mai așteptați au fost Victoria von Hohenlohe, Ducesă de Medinaceli, și ducii de Noto.

Din partea Liechtensteinului, rude apropiate ale miresei și personalități politice precum prim-ministrul Brigitte Haas și președintele parlamentului Manfred Kaufmann au venit să asiste la eveniment.

Familia mirelui a atras atenția cu accesoriile lor sofisticate, create de brandul spaniol Mimoki. Surorile lui Leopoldo au purtat pălării și diademe elegante, aducând o notă spaniolă distinctă în peisajul central-european al nunții.

Puțin înainte de ora 11:00, emoția a atins cote maxime. Prințesa Marie Caroline a coborât dintr-un Rolls-Royce alb vintage, însoțită de tatăl său, prințul Alois.

Rochia sa, cu broderii delicate și voal de plumeti cu dantelă, a fascinat pe toată lumea. Buchetul, compus din flori albe, completa perfect ținuta.

Bijuteria centrală a fost tiara Fringe, un kokoshnik imperial din diamante, realizată la Viena la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Alegerea acestei piese, în locul tradiționalei tiare florale purtate de mama sa, a subliniat independența și stilul propriu al prințesei, fără a rupe legătura cu tradiția familiei.

În interiorul catedralei, invitații și-au ocupat locurile, iar corul a început să cânte. Episcopul Benno Elbs a oficiat slujba cu solemnitate, păstrând ritualul catolic și adăugând câteva cuvinte despre iubire și unitate.

Mirele și mireasa și-au rostit jurămintele într-o liniște impresionantă. Când au spus „da”, clopotele au răsunat din nou, iar mulțimea afară a aplaudat cu entuziasm. Aceasta a fost cu adevărat o nuntă regală ce a capturat atenția întregului principat.

După ceremonie, cuplul s-a îndreptat spre Castelul Vaduz, unde avea loc recepția. Fotografiile au surprins fericirea lor în timp ce invitații și localnicii îi întâmpinau cu flori și aplauze.

Castelul Vaduz, cu o istorie de peste 800 de ani și 130 de camere, a oferit un cadru impresionant pentru sărbătoare.

Sala de bal, decorată cu aranjamente florale și lumini calde, a devenit scena unei recepții fastuoase, în care eleganța și tradiția s-au împletit armonios.

Prințesa Marie Caroline, născută în 1996, crescuse între Anglia și Franța, absolvind Parsons School of Design. Locuia la Londra și lucra în industria textilă, îmbinând rafinamentul cu discreția.

Leopoldo Maduro Vollmer, cu zece ani mai mare, provenea din Venezuela. Educat la Harrow School, Universitatea St Andrews și Cambridge, lucra în domeniul investițiilor financiare.

Cei doi au unit două lumi diferite – aristocrația europeană și elitele latino-americane – într-o nuntă regală simbolică, dar plină de rafinament.

Deși prințesa nu putea accede la tron din cauza legii salice, nunta a avut o valoare simbolică uriașă pentru Casa de Liechtenstein.

Evenimentul a demonstrat vitalitatea și continuitatea dinastiei, în timp ce fastul și eleganța au atras atenția internațională.

Piesa de rezistență, tiara Fringe, și respectarea ritualurilor tradiționale au arătat că familia princiare știa să păstreze farmecul istoric fără a fi învechită.

Presa mondială a relatat despre eleganța și rafinamentul nunții. Revistele Hello!, Tatler și People au descris evenimentul ca fiind „cea mai spectaculoasă nuntă regală a anului”.

Localnicii au povestit cu mândrie cum orașul lor a fost transformat pentru o zi într-o scenă grandioasă. Turiștii plecau cu fotografii și amintiri, iar autoritățile au remarcat buna organizare a întregului eveniment.

După sărbătoare, cuplul s-a retras discret la Londra. Surse apropiate familiei au declarat că intenționau să continue viața privată, menținând discreția care i-a caracterizat întotdeauna.

Totuși, în memoria celor care au trăit acea zi, nunta regală din Vaduz a rămas o poveste de eleganță, tradiție și emoție. Două inimi s-au unit sub privirile întregii lumi, iar un principat mic a strălucit mai mult ca niciodată.