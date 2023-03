Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în ianuarie 2023 a fost de 1.668. Bucureștiul, în top

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea în intervalul menţionat au fost din Bucureşti, respectiv 212 (număr în creştere cu 120,83% faţă de ianuarie 2022), Capitala fiind urmată de judeţele Braşov, cu 83 de firme suspendate (în creştere cu 48,21%), Cluj -71 (plus 26,79%), Maramureş – 68 firme (+112,5%) şi Timiş – 62 (+14,81%).

Scumpirile închid firmele

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Giurgiu – 10 (în scădere 23,08% faţă de ianuarie 2022), Tulcea – 11 (plus 120%), Covasna – 12 (plus 71,43%), Brăila – 14 (plus 16,67%) şi Caraş-Severin – 14 (plus 75%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 434 (+10,71%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice – 179 suspendări (+47,93%) şi informaţii şi comunicaţii – 143 suspendări (+123,44%).

Scade și numărul salariaților

Numărul salariaţilor din Capitală era, la finele lunii decembrie 2022, de 1.055.748 persoane, în scădere cu 3.521 persoane (minus 0,34%) faţă de luna precedentă, conform datelor centralizate de Institutul Naţional de Statistică.

Câştigul salarial mediu brut era, la finele lunii decembrie 2022, de 9643 lei (8.687 lei în noiembrie), iar cel net de 5.904 lei (5.329 lei în luna precedentă).

Pe de altă parte, la finele anului trecut, în Bucureşti erau înregistraţi 12.798 şomeri (minus 26 persoane faţă de noiembrie 2022), iar rata şomajului se situa la 1%.