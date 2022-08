Statisticile crizei economice. Numărul firmelor care se închid este în creștere

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC) a transmis statistica la nivel național privind evoluția societăților comerciale înregistrate. Conform sursei citate, la nivel naţional numărul firmelor radiate pe primul semestru a anului în curs a crescut cu 8,77%. Analiza face comparație cu perioada similară a anului trecut. Astfel, în acest an au fost înregistrate până la 35.420 radieri din scriptele ONRC.

Informațiile prezentate arată că cele mai multe decizii de radiere pentru firme au fost înregistrate la nivelul municipiului București, un număr de 5.607. Este un plus de 8,81% faţă de intervalul ianuarie – iunie 2021.

Un număr ridicat de firme radiate au fost înregistrate și în judeţele Timiş, 1.605 firme, mai mult cu 4,15% față de intervalul precedent, Constanţa unde au fost închise 1.584 firme (plus 14,12%) şi Cluj cu 1.564 firme radiate (plus 10,92% față de anul 2021).

În luna iunie 2022, au fost consemnate 5.786 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (1.031) şi în judeţele Constanţa (272), Timiş (261) şi Cluj (242).

Județele cu cele mai puține firme radiate

Pe de altă parte, la polul opus se situează județele Ialomița, cu 295 de firme radiate, în creştere cu 19,43% faţă de primele şase luni ale anului trecut, Călăraşi cu 303 societăți comerciale închise, (plus 5,57%) şi Covasna cu 317 firme (plus 6,02%).

Însă cele mai semnificative creșteri, în ce privește numărul de radieri s-au înregistrat în județele Teleorman (plus 24,91%), Vrancea (plus 22,43%) şi Sălaj (plus 23,93%).

Conform statisticilor ONRC, în perioada analizată au fost consemnate cele mai puține firme radiate în judeţele Brăila (minus 13,31%), Caraş-Severin (minus 9,83%), Olt (minus 7,11%) şi Dâmboviţa (minus 4,18%). În luna mai a anului 2022, au fost consemnate un număr de 3.017 radieri de firme, cele mai multe în Bucureşti (522) şi în judeţele Olt (182), Cluj (165) şi Constanţa (138).

Cele mai afectate domenii economice

În funcție de domeniile de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor. Aici au fost constatate un număr de 9.517 cazuri de firme care și-au închis activitatea. În procente este mai mult cu 6,69% prin raportare la intervalul ianuarie – iunie 2021).

Mai multe firme de construcții și-au încheiat activitatea în această perioadă, numărul lor ajungând la 3.273 (plus 9,03%), de activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice unde s-au înregistrat 2.938 radieri (plus 8,37%) şi dintre cele care își desfășoară activitatea în industria prelucrătoare 2.885 (plus 10,20%).

Modificări în impozitarea microîntreprinderilor

În ultima perioadă, guvernul a adoptat mai multe măsuri care afectează direct activitatea societăților comerciale din categoria microîntreprinderilor. Astfel, microîntreprinderile fără nici un salariat, dar și cele care activează în consultanță vor trece la impozitul pe profit, de 16%, conform Ordonanței 16/2022. Actul normativ elimină facilitatea fiscală prin care microîntreprinderile fără salariați plăteau impozit pe venit de 3%. Rămâne în vigoare doar impozitul de 1% pe venitul microîntreprinderilor cu cel puțin un angajat, începând cu 1 ianuarie 2023.

Scade de la 1 milion de euro la 500.000 de euro plafonul cifrei de afaceri până la care firmele se încadrează la impozit pe venitul microîntreprinderii. Companiile cu venit de peste 500.000 de euro vor trece la impozit pe profit de 16%, din trimestrul următor celui în care s-au depășit aceste plafoane.

Și microîntreprinderile care realizează venituri din consultanță și/sau management peste 80% trec la impozit pe profit din 2023. Dacă veniturile sunt mai mari de 500.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanță și/sau management în veniturile totale este de peste 20% inclusiv, aceasta datorează impozit pe profit începând cu trimestrul în care s-a depășit oricare dintre aceste limite. Ulterior, chiar dacă indicatorii luați în considerare scad, nu va exista posibilitatea revenirii la impozitul pe microîntreprindere.