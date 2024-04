Social Nucul, un arbore demonic. Legenda care a speriat românii







Nucul este un copac mare, cu o coroană amplă și deasă, îndrăgit în lunile de vară pentru umbra și răcoarea pe care le oferă. Cu toate acestea, în jurul acestui copac se află o legendă care a speriat românii. În cultura românească, plantarea unui pot aduce motive de speranță. În cazul nucului, lucrurile stau diferit. Acest arbore are o semnificație aparte și nu poate fi plantat oricum și oricând.

Nucul, un arbore demonic

Există multe legende țesute în jurul acestui pom. Vechile credințe populare spuneau că arborele este blestemat. Se credea că persoana care îl plantează va muri atunci când pomul ajunge de grosimea gâtului unui om. O altă legendă care a speriat românii face referire la un demon care stă ascuns sub frunzele acestui copac. Se credea că nucul este un arbore blestemat, iar pentru a scăpa de rău trebuie plantat la un eveniment important din familie, cum ar fi nașterea unui copil.

Există multe mituri în jurul acestui arbore, însă multe dintre ele au rămas neconfirmate. În vechiul sat românesc se spunea că nu este bine să dormi la umbra unui nuc. Se credea că acest copac poate cauza diverse boli, însă cercetătorii au demontat acest mit. Nucul are un conținut mare de iod, însă studiile au demonstrat că nu prezintă niciun pericol pentru om.

Legenda demonului de sub frunze

Ivan Evseev a scris în „Dicționar de simboluri și arhetipuri culturale” că, după Talmud, fiecare cracă de nuc are nouă frunze și sub fiecare frunză se ascunde un demon. Această legendă a luat proporții, iar nucul era un arbore care nu se planta în curtea casei. Sub acest pom nu crește nimic, iar acest lucru a făcut oamenii să creadă povestea demonului de sub frunze.

Aceasta nu este singura legendă din jurul nucului. Se credea că, dacă ascundeai un smoc de păr al unui copil într-o scorbură de nuc, copilul va avea părul mare și frumos. O altă poveste este legată de Adam și Eva. Se spune că Eva a avut un vis în care i se arăta că, dacă mănâncă fiecare câte două nuci, vor avea copii. Probabil aici își are originea o veche credință populară.

„Nucile devin un simbol al fecundității. De exemplu, în spațiul cultural românesc, mireasa când intra în biserică avea asupra ei atâtea nuci câţi copii dorea să aibă”, mai arată Delia Răchișan în lucrarea sa.

Cât de periculos este nucul, de fapt

Nucul este legat de multe tradiții românești. Colindătorilor li se ofereau nuci și mere în ajunul Crăciunului. În Țara Codrului, în loc de bradul împodobit cu globuri, beteală și bomboane de brad, existau pomi de Crăciun de care se agățau nuci învelite în staniol.

Vechile credințe populare fac din nuc un pom magic, dar și unul demonic. Unele legende creează disconfort sau chiar teamă, însă ele nu sunt decât superstiții. Studiile efectuate de-a lungul anilor au arătat că acest copac nu reprezintă niciun pericol pentru om. Sănătatea poate fi pusă în pericol dar dacă nucile nu sunt păstrate corespunzător. Fructele se pot infesta cu aflatoxină, un mucegai care poate favoriza apariția unor forme de cancer.

Sub frunzele nucului nu se ascunde niciun demon, ci din contră. Ele sunt folosite atât în industria alimentară, cât și în cea cosmetică și farmaceutică, având beneficii asupra organismului. Nucul este foarte căutat și în rândul colecționarilor de piese de mobilier unicat, fiind un lemn aparte.