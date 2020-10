Gafă impardonabilă, de proporții, făcută după ce luni după-amiază a avut loc ședința Comitetului pentru Situații de Urgență al municipiului București. În Hotărârea publicată nu a fost trecut și modul de lucru on-line, pentru grădinițe și clasele 0-4. Greșeala a fost remarcată de jurnalistul Radu Soviani, care a publicat un articol pe siteul său.

„Este real ce se intampla? Eu am vazut in presa Hotărârea 24/19.10.2020 a Comitetului Municipiului București pentru situații de urgență, semnată de ,,prefect Cojanu Gheorghe”.

Ăștia au uitat să treacă pe on-line grădinițele și clasele 0-4 din București! Eu așa înțeleg din textul ăsta. Dumneavoastră ce înțelegeți? Art.1, pct. 6 ,, (…)se suspendă temporar activitățile didactice care persupun prezența față în față din creșe, ciclul gimnazial, preuniversitar și universitar, cursurile desfășurându-se on-line (scenariul 1)”, a scris Soviani.

„Păi cine a pus presiune pe nedeschiderea școlilor din București?”

El a mai publicat pe contul de Facebook următorul mesaj, legat de demiterea prefectului Gheorghe Cojanu:

„Este ireal! Iohannis sugerează demiterea marionetei lui Orban (prefectul este reprezentantul guvernului in teritoriu). Iohannis ii reproseaza vopsitului (la propriu) Gheorghe Cojanu, ca abia ieri, duminica, 18 octombrie 2020, a anuntat parintii bucuresteni ca eventual de marti 20 octombrie, copiii nu vor mai merge la scoala, ceea ce le-a creat neplaceri.

Pai cine a pus presiune pe neinchiderea scolilor din Bucuresti? Cand voia Iohannis sa anunte marioneta marionetei lui ca scolile trec on-line? Daca nu pe 18, cand, pe 14? Dupa ce pe 13 octombrie 2020, Iohannis declara in conferinta de presa (inainte sa o tunda sa isi puna tichie de margaritar Otto) ca: ,,Eu cred ca autoritatile trebuie sa incerce sa mentina scoala in functiune atat de mult cat se poate”.

Cojanu fusese numit de Orban in 21 mai 2020 ca prefect, dupa ce in noiembrie il adusese in SGG”, a scris Radu Soviani.