Monden Nouria Nouri și Daniel Iordăchioaie au îngropat securea războiului. Motivul pentru care au făcut pace







După un deceniu marcat de declarații acide și momente dificile, Nouria Nouri și Daniel Iordăchioaie au reușit să îngroape securea războiului. Împăcarea nu vizează reluarea relației sentimentale, ci o colaborare matură în calitate de părinți, în special pentru binele celor doi copii pe care îi au împreună.

Nouria și Iordăchioaie au îngropat securea războiului

Recent, cei doi au fost prezenți la serbarea de final de an a fiicei lor, Salma, care a absolvit clasa a VIII-a. La eveniment a participat și actualul soț al Nouriei, într-o formulă de familie extinsă, pe care actrița a descris-o simplu: „La serbare am fost, de fapt, trei părinți”.

Decizia de a fi prezenți împreună la evenimentele importante din viața copiilor nu este întâmplătoare. Nouria Nouri a explicat că relația civilizată cu fostul soț are un scop clar: „pentru liniștea emoțională a copiilor”. În plus, aceasta a subliniat că partenerul ei actual are o relație apropiată cu Salma, pe care o consideră parte din familie.

Fiica celor doi vrea să urmeze alt drum

Salma, în vârstă de 15 ani, se pregătește pentru Evaluarea Națională și urmează să continue studiile la un liceu cu profil umanist. Deși părinții săi activează în domeniul artistic, adolescenta pare să urmeze un alt drum. „Nu e interesată de scenă sau de lumea artistică. E foarte bună la română și engleză”, a declarat fosta soție a artistului pentru Click.

„Mi-a fost îngrozitor de greu”

În trecut, Daniel Iordăchioaie a povestit despre dificultățile pe care le-a întâmpinat în creșterea celor doi copii, rămași în grija lui după divorț. Artistul a mărturisit că începuturile au fost grele, mai ales în lipsa unei structuri familiale complete. Mama sa i-a oferit sprijin esențial în acea perioadă, dar provocările nu au fost puține.

„Foarte greu mi-a fost, îngrozitor, uluitor de greu, eu nu am știut că poate fi atât de greu. Prăpastiile au fost la fiecare pas, la fiecare talpă, dar am reușit și cu ajutorul puținilor oameni care au rămas cu mine după evenimentele din perioada aceea”, a povestit el.

Nouria Nouri a reacționat la acele declarații, subliniind că decizia ca minorii să rămână la tată a fost asumată, în ideea de a-l responsabiliza. Actrița a adăugat că implicarea mamei nu dispare odată cu custodia acordată tatălui și a sugerat că, în ciuda aparențelor, prezența sa a fost constantă și activă.

În ciuda divergențelor din trecut, amândoi par să fi ajuns la un numitor comun: stabilitatea emoțională și echilibrul copiilor sunt prioritare.