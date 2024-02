Monden Nouria Nouri, în război cu Daniel Iordăchioaie. Are legătură cu copiii







Nouria Nouri a povestit că Daniel Iordăchioaie a decis să divorțeze și că cei doi copii au rămas la el. Cu toate astea, ea a spus că le oferă toată atenția și că nu este o mamă rea.

Daniel Iordăchioaie (55 de ani) a spus, că, după divorțul de fosta soție, actrița Nouria Nouri, cei doi copii ai cuplului au rămas să locuiască cu el. Acesta a declarat că i-a fost greu să-i crească singur, dar fosta lui parteneră îl contrazice.

Daniel Iordăchioaie se ocupă singur de copii

Iodăchioaie (55 de ani) și Nouria Nouri (48 de ani) au avut un mariaj de 14 ani, rodul iubirii lor fiind cei doi copii, Salma (14 ani) și Darius (23 de ani). În 2013, cei doi au divorțat, iar artistul a rămas cu copiii.

„Cu ultima soție (n.r. Nouria Nouri) avem o relație civilizată, ne preocupă binele copiilor noștri, ambii copii îi am cu ea. A fost o conveniență, ambii copii au rămas la mine, iar eu m-am bucurat foarte tare de asta și ne ocupăm împreună, unii mai mult, alții mai puțin, în funcție de posibilitățile fiecăruia, de binele și de interesul lor”, a spus Iordăchioaie, recent, în podcastul Cristinei Șișcanu.

I-a fost îngrozitor de greu

Artistul a mai declarat că i-a fost îngrozitor de greu să își crească copiii singur și că diferența de vârstă între ei își spune cuvântul. Acesta a spus că puține persoane au rămas lângă el în momentele grele.

„Cumva am fost părinte singur. La început, acum 10 ani, nu am fost chiar singur, am avut norocul ca mama mea să poată să vină să mă ajute cumva. Fetița nu avea decât 4 ani.

A fost foarte greu și nu numai pentru că erau fată și băiat. Diferențele dintre ei continuă, unul are acum 23 și celălalt, 14. Adică diferențele sunt multe. Foarte greu mi-a fost, îngrozitor, uluitor de greu, eu nu am știut că poate fi atât de greu. Prăpastiile au fost la fiecare pas, la fiecare talpă, dar am reușit și cu ajutorul puținilor oameni care au rămas cu mine după evenimentele din perioada aceea”, a mai povestit Daniel Iordăchioaie.

Fosta soție a lui Daniel Iordăchioaie rupe tăcerea

Nouria Nouri a spus că artistul a vrut să divorțeze și să se ocupe de copiii. Ea a mai spus că este alături de cei doi tineri, chiar dacă nu locuiește cu ei.

„El a dorit să divorțăm, iar copiii am hotărât să rămână cu el, în casa în care au crescut. Am vrut să-l responsabilizez ca tată. Știm cu toții cât se implică majoritatea taților după un divorț. Am vrut să evit această situație, știind că de mine nu va trage nimeni să fiu prezentă în viața copiilor. Să rămână copiii la tată nu înseamnă că mama dispare. Ba, chiar e posibil să fie mai mult prezentă în viața copiilor decât tatăl <>”, a declarat Nouria Nouri pentru Click.

Nouria a mai spus că petrece foarte mult timp cu copiii ei și că nu a lipsit niciodată de lângă ei. Fosta soție a artistului a declarat că are o nouă relație, dar că asta nu o oprește să fie alături de cei doi tineri.

„Și, vorbind concret, fiul meu, din momentul în care a devenit major s-a mutat lângă mine (suntem vecini), iar fiica mea, chiar în acest moment este cu mine. Nu le-am lipsit niciodată copiilor.Iar, cu Daniel sunt în relații normale, de părinți ai acelorași copii. Anul trecut, de exemplu, am petrecut ziua Salmei împreună, alături și de fiul nostru, dar și de iubitul meu pe care l-a cunoscut și cu care s-a înțeles neașteptat de bine.

Suntem doi oameni maturi și viețile noastre merg înainte, n-am rămas blocați în trecut”, a mai spus ea.