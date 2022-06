Noul juriu Vocea României. „E o provocare pe care am aşteptat-o cu nerăbdare.” Cine sunt artiștii show-ului de la PRO TV

O nouă ediție Vocea României este pregătită să îi încânte pe telespectatori. Râmân la scaune Tudor Chirilă, Irina Rimes şi Smiley. Iese însă din juriu Horia Brenciu.

Pro TV a pregătit și jurați noi pentru show, mai exact Denis Roabeş, artistul din proiectul The Motans, și Theo Rose.

Vocea revine la Pro TV după câţiva ani de pauză. În 2019 a fost ultima competiţie din cauza pandemiei, dar producătorii au decis să se întoarcă cu noi surprize.

În 2021, Pro TV a difuzat un alt show musical – Superstar – făcut formatul The Idol. Anul acesta, postul a decis să se întoarcă la Vocea României.

Horia Brenciu a părăsit juriul Vocea României pentru a doua oară. El a analizat prestațiile concurenților alături de Loredana Groza, Smiley şi Marius Moga, dar a plecat în 2014. Vedeta s-a întors în 2019, dar nu a rezistat pentru mult timp.

Cine a stat la masa juraților:

– sezonul 1-3 (2011-2013): Horia Brenciu, Loredana Groza, Smiley şi Marius Moga.

– sezonul 4-6 (2014 – 2016): Tudor Chirilă (l-a înlocuit pe Brenciu), Loredana Groza, Smiley şi Marius Moga.

– sezonul 7 (2017): Tudor Chirilă, Loredana Groza, Smiley şi Adrian Despot (l-a înlocuit pe Marius Moga).

– sezonul 8 (2018): Tudor Chirilă, Irina Rimes (a înlocuit-o pe Loredana Groza), Smiley şi Andra (l-a înlocuit pe Adrian Despot)

– sezonul 9 (2019): Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley şi Horia Brenciu (a înlocuit-o pe Andra)

– sezonul 10 (2022): Tudor Chirilă, Irina Rimes, Smiley, Theo Rose şi Denis Roabeş (un jurat este în plus, Horia Brenciu iese iar din schemă)

Jurații Vocea României 2022

Theo Rose și Denis Roabeş vor juriza vocea concurenților alături de Tudor Chirila, Smiley și Irina Rimes.

„Mi-am petrecut ani buni ai copilăriei concurând la diferite festivaluri de muzică.

Vocea României ar fi fost un ideal pentru mine, doar că am copilărit la ţară şi atunci nu am reuşit să visez chiar atât de departe la vârsta aceea.

După care, am venit la liceu în Bucureşti şi mi-a fost teamă să mai particip la un concurs de o asemenea anvergură, nu ştiam ce îmi rezervă viitorul, dar uite-mă astăzi, aici, în faţa multor oameni talentaţi, concurenţi la Vocea României.Sunt deschisă alături de Smiley să îi ajutăm, să îi îndrumăm şi să le pun şi eu pe tavă tot ce am învăţat până acum în anii de succes ai carierei mele. Sper să le fie de folos şi sper să primesc de sus, de la Dumnezeu, inspiraţie, generozitate şi bună dispoziţie ca să pot să îi destresez”, a spus Theo Rose.

„Sunt fericit că fac parte din echipa Vocea României. E o provocare pe care am aşteptat-o cu nerăbdare şi mă bucur că am oportunitatea de a da mai departe ce am învăţat eu în ultimii ani. Pentru mine, ideea de mentorat este ceva foarte special.

De-a lungul vieţii, am avut noroc să întâlnesc persoane care m-au ajutat să mă formez atât ca om, cât şi ca artist. Iar acum mă aflu în ipostaza în care să sper că şi eu, la rândul meu, îi voi influenţa pozitiv pe cei pe care-i voi întâlni”, a declarat Denis Roabeş pentru PRO TV.