Un jurat din procesul lui Johnny Depp a declarat că nu a fost influențat de rețelele de socializare

„Rețelele de socializare nu ne-au afectat. Am urmărit dovezile. Nu am ținut cont de nimic din afara sălii de judecată. Ne-am uitat doar la dovezi”, a spus un jurat, al cărui nume nu a fost dezvăluit, într-un interviu pentru „Good Morning America”. „Au fost acuzații foarte grave și mulți bani implicați. Așa că nu am luat decizia cu ușurință”, a declarat juratul pentru „GMA”.

Influența rețelelor de socializare

Potrivit publicației, el a adăugat că el și „cel puțin alți doi jurați” nu folosesc Twitter sau Facebook. „Alții care au avut contact cu rețelele de socializare nu au vorbit despre asta”, a continuat el. Comentariile juratului vin la câteva zile după ce Heard a spus că reacția de pe rețelele sociale pe care a primit-o în timpul procesului nu a fost „corectă” pentru ea.

La începutul acestei luni, avocatul lui Heard, Elaine Charlson Bredehoft, a susținut că frenezia „deformată” din rețelele sociale din jurul procesului a influențat juriul. „Cum poți să nu? Ei au plecat acasă în fiecare seară. Au familii. Familiile sunt pe rețelele de socializare”, a spus ea la emisiunea „Today”. „Nu există nicio posibilitate să nu fi putut fi influențați de asta”.

Procesul de șase săptămâni din Virginia a atras atenția națiunii, mulți creatori de conținut orientându-se către acoperirea procedurilor judiciare. Cu mult timp înainte de verdict, însă, a existat deja un câștigător pe rețelele de socializare: Depp.

Pe TikTok, hashtag-ul #justiceforjohnnydepp are 20,5 miliarde de vizualizări, în timp ce #justiceforamberheard are aproximativ 97 de milioane de vizualizări. La 1 iunie, jurații au considerat ambele părți răspunzătoare pentru defăimare una împotriva celeilalte, dar i-au acordat mai multe daune financiare lui Depp.

Daune în valoare de milioane de dolari

Jurații i-au acordat lui Depp despăgubiri în valoare de 15 milioane de dolari, constatând că Heard l-a defăimat când s-a descris ca fiind o victimă a violenței domestice într-un articol de opinie din 2018, din Washington Post. Juriul a mai constatat că declarațiile lui Heard au fost false și făcute cu „răutate” împotriva fostului ei soț.

Cu toate acestea, ei l-au găsit și pe Depp răspunzător pentru defăimare împotriva lui Heard, când unul dintre avocații săi a susținut că acuzațiile ei privind abuzul sexual erau o „înșelătorie”. Ei i-au acordat lui Heard 2 milioane de dolari sub formă de daune compensatorii și nu daune punitive, potrivit Business Insider.