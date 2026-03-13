Noul ambasador al SUA în România, primit de ministrul Apărării la sediul MApN. Securitatea regională, unul dintre subiectele discutate 

Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, l-a primit vineri, la sediul ministerului, pe noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg. „România și Statele Unite au construit, în timp, un parteneriat solid, demonstrat prin fapte și prin proiecte concrete, nu doar prin declarații”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Am avut astăzi o discuție foarte deschisă cu E.S. Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, căruia i-am urat succes la început de mandat”, a declarat acesta.

Potrivit MApN, discuțiile au vizat cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și consolidarea Flancului Estic al NATO, precum și evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre.

De asemenea, pe agendă s-au aflat tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, dar și sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

„România rămâne un susținător ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și al relației transatlantice. Chiar și într-un context fiscal dificil, ne respectăm angajamentele asumate în cadrul NATO și continuăm să investim în securitatea și apărarea noastră. România a arătat ca este un partener de încredere, serios. Prezența militară americană în România, alături de investițiile SUA în domenii strategice și tehnologice, contribuie direct la consolidarea securității naționale și la întărirea poziției țării noastre în cadrul NATO și al comunității euro-atlantice”, a afirmat Miruță.

Pe parcursul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și organizarea de exerciții militare comune, care contribuie la creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.

La finalul întâlnirii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și pentru continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității regionale.