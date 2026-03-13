Noul ambasador al SUA în România, primit de ministrul Apărării la sediul MApN. Securitatea regională, unul dintre subiectele discutate 

Noul ambasador al SUA în România, primit de ministrul Apărării la sediul MApN. Securitatea regională, unul dintre subiectele discutate Darryl Nirenberg și Radu Miruță. Sursa foto: mapn.ro
Ministrul Apărării Naționale, Radu Miruță, l-a primit vineri, la sediul ministerului, pe noul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg. „România și Statele Unite au construit, în timp, un parteneriat solid, demonstrat prin fapte și prin proiecte concrete, nu doar prin declarații”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Nirenberg, primit de ministrul Apărării la sediul MApN

Ministrul l-a primit vineri, la sediul ministerului, pe noul ambasador al SUA în România, E.S. Darryl Nirenberg, pe care l-a felicitat pentru preluarea mandatului și căruia i-a urat succes în îndeplinirea responsabilităților, subliniind importanța relației dintre România și SUA.

„Am avut astăzi o discuție foarte deschisă cu E.S. Darryl Nirenberg, noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, căruia i-am urat succes la început de mandat”, a declarat acesta.

Ce au discutat ministrul Apărării și ambasadorul SUA în timpul întâlnirii

Potrivit MApN, discuțiile au vizat cooperarea în domeniul apărării, securitatea regională și consolidarea Flancului Estic al NATO, precum și evoluțiile recente din mediul de securitate regional și internațional, cu accent pe situația din regiunea Mării Negre.

Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă
Cât plătesc românii pentru a afla ora exactă a nașterii. Tarife diferite în maternitățile din țară
Radu Miruță și Darryl Nirenberg. Sursa foto: mapn.ro

De asemenea, pe agendă s-au aflat tensiunile din Orientul Mijlociu și implicațiile acestora pentru stabilitatea globală, dar și sprijinul acordat Ucrainei în contextul războiului de agresiune declanșat de Federația Rusă.

„România rămâne un susținător ferm al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite și al relației transatlantice. Chiar și într-un context fiscal dificil, ne respectăm angajamentele asumate în cadrul NATO și continuăm să investim în securitatea și apărarea noastră. România a arătat ca este un partener de încredere, serios. Prezența militară americană în România, alături de investițiile SUA în domenii strategice și tehnologice, contribuie direct la consolidarea securității naționale și la întărirea poziției țării noastre în cadrul NATO și al comunității euro-atlantice”, a afirmat Miruță.

Alte subiecte discutate

Pe parcursul întâlnirii, cei doi oficiali au analizat perspectivele de aprofundare a cooperării bilaterale în domeniul apărării, inclusiv dezvoltarea infrastructurii militare, extinderea programelor de instruire și organizarea de exerciții militare comune, care contribuie la creșterea interoperabilității între forțele armate ale celor două state.

La finalul întâlnirii, ministrul Miruță și ambasadorul Nirenberg au reafirmat angajamentul pentru dezvoltarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA și pentru continuarea cooperării în domeniul securității și apărării, în beneficiul stabilității regionale.

10:25 - Hyundai suspendă vânzările SUV-urilor Palisade și anunță rechemarea vehiculelor în SUA și Canada după un incident fat...
10:17 - Apropiatul lui Orban, ironii legate de fotbalul românesc. Președintele clubului Ferencvarosi TC se laudă cu punctele ...
10:10 - Planuri de economii în Republica Moldova. Instituțiile publice, obligate să reducă achizițiile și flota auto
10:04 - Expoziție unică la Cazinoul din Constanța. „EA: Regina și Marea”, despre legătura suveranei cu litoralul
09:59 - Un bărbat din Iași, arestat preventiv. Individul s-a dat drept agent imobiliar și a înlocuit 128.000 de euro cu bani ...
09:51 - Carburanții devin mai scumpi în România decât în Ungaria. Diferențe vizibile la pompă

Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
O întrebare fundamentală: Ce garanții de securitate are Europa fără Statele Unite ale Americii?
