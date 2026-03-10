Ministrul Apărării: România trece printr-o perioadă în care se decide dacă liderii sunt la înălţimea vremurilor 

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a declarat marţi că, în timp ce în aceste zile discuțiile se concentrează pe teme majore precum capabilitățile nucleare și interceptarea rachetelor balistice, unii politicieni organizează referendumuri repetate despre plecarea lor, a premierului sau a USR de la guvernare. „Toate aceste lucruri destabilizează, slăbesc şi afectează România”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

„Toate aceste lucruri destabilizează, slăbesc şi afectează România. Este dovedit factual, nu o părere personală. În faţa unor mize atât de mari, zgomotul politic devine doar o pierdere de timp. Ce are România nevoie astăzi este responsabilitate, nu ambiţii personale mărunte”, a afirmat acesta.

Potrivit ministrului, țara trece, la fel ca multe alte state, printr-o perioadă în care se decide „dacă liderii sunt la înălţimea vremurilor sau dacă vremurile îi depăşesc”.

„În astfel de clipe nu contează zgomotul politic. Contează caracterul. România merită mai mult decât scandaluri pe teme mărunte. Merită lideri care muncesc, nu lideri care se ceartă. Putem alege două drumuri. Putem rămâne la mize mici, la scandaluri fără sens, la împărţirea scaunelor şi la politica de fiecare zi care nu schimbă nimic. Sau putem face ceea ce aşteaptă oamenii de la noi: să luăm decizii serioase şi să construim o ţară mai puternică decât cea pe care am găsit-o”, a explicat acesta.

Radu Miruţă a declarat că a intrat în politică deoarece a crezut că lucrurile pot fi schimbate și că a învățat că „atunci când ești perseverent și nu renunți, chiar și ceea ce părea de neclintit începe să se miște”.

„Ori mișcăm acum în direcția corectă, ori vom bălti și în următorii zece ani. Într-acolo merge îndemnul meu pentru partenerii de coaliție: să vedem miza mare și să ne concurăm politic în cine reușește să livreze soluții mai bune, mai repede”, a mai spus acesta.