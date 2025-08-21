International

Nouă teroriși Hamas, uciși de Israel în urma unui atac respins în Fâșia Gaza

Nouă teroriși Hamas, uciși de Israel în urma unui atac respins în Fâșia GazaSursa foto: X (Twitter)
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Armata israeliană a anunțat miercuri că a ucis nouă teroriști Hamas în Fâșia Gaza, după ce a respins un atac al ramurii armate a mișcării islamiste palestiniene. „Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis”, se arată într-un comunicat emis de armata din Israel.

Cel mai amplu atac din 2023

Presa israeliană notează că este cel mai amplu atac asupra trupelor israeliene din Fâșia Gaza de la izbucnirea războiului, declanșat pe 7 octombrie 2023 de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului.

„Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis”, se arată într-un comunicat emis de armată.

Potrivit armatei israeliene, atacatorii au deschis focul și au lansat rachete antitanc asupra unui post militar. Mai mulţi dintre cei care au încercat să pătrundă în incinta postului au fost uciși în lupte corp la corp şi lovituri aeriene de sprijin.

Pensionar cardiac, doborât și ținut cu genunchiul pe cap de Poliția Locală. Primarul susține că nu a fost abuz
Pensionar cardiac, doborât și ținut cu genunchiul pe cap de Poliția Locală. Primarul susține că nu a fost abuz
Lovitură între foști parteneri. Voronin indică suma din „punga neagră” a lui Dodon
Lovitură între foști parteneri. Voronin indică suma din „punga neagră” a lui Dodon

Scopul atacului

„Un soldat al Tsahal a fost grav rănit şi alţi doi au fost uşor răniţi” în timpul incidentului, potrivit armatei, care a transmis că a omorât nouă teroriști și a publicat imagini cu atacurile aeriene.

„Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operaţiunile pentru a-i localiza şi elimina”, a mai transmis armata.

Jurnalistul Doron Kadoch de la radioul militar israelian a descris atacul ca fiind „excepțional” față de cele petrecute de la începutul războiului.

Potrivit canalului 12 al televiziunii israeliene, acțiunea a avut ca obiectiv răpirea unor soldați, în timp ce pe masa negocierilor dintre Israel și Hamas se află o propunere de acord pentru eliberarea ostaticilor capturați pe 7 octombrie și pentru instituirea unui armistițiu în Fâșia Gaza.

Comunciatul transmis de Hamas

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa militară a Hamas, au anunțat într-un comunicat că luptătorii lor au desfășurat un raid asupra unei poziții inamice instalate recent în sud-estul orașului Khan Yunis.

Ramura armată a Hamas a transmis că, sprijiniți de mortiere, combatanții „au luat cu asalt situl şi au ţintit mai multe tancuri (...) în care ocupanţii (soldaţi israelieni, n.r.) se baricadaseră”. Potrivit aceleiași surse, în timpul operațiunii ar fi fost ucis „un șef de tanc”.

Gruparea a mai precizat că unul dintre luptători „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaților” israelieni, „lăsându-i morţi şi răniţi”, fără să menționeze pierderi în propriile rânduri.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:19 - Pensionar cardiac, doborât și ținut cu genunchiul pe cap de Poliția Locală. Primarul susține că nu a fost abuz
14:18 - Cinci motive să cumperi un SSD chiar astăzi
14:13 - Cursul valutar, 21 august 2025: Euro și dolarul, în scădere ușoară față de leul românesc
14:05 - Spre ce joburi fug românii în criză: la stat, în industria alimentară şi în cea farmaceutică
14:04 - Trei motive să îți cumperi un telefon iPhone
13:56 - Zidul de la granița SUA-Mexic, vopsit în negru pentru a descuraja migranții

Proiecte speciale