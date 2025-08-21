International Nouă teroriși Hamas, uciși de Israel în urma unui atac respins în Fâșia Gaza







Armata israeliană a anunțat miercuri că a ucis nouă teroriști Hamas în Fâșia Gaza, după ce a respins un atac al ramurii armate a mișcării islamiste palestiniene. „Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis”, se arată într-un comunicat emis de armata din Israel.

Presa israeliană notează că este cel mai amplu atac asupra trupelor israeliene din Fâșia Gaza de la izbucnirea războiului, declanșat pe 7 octombrie 2023 de atacul sângeros al Hamas asupra Israelului.

„Astăzi, în jurul orei 9.00, peste 15 terorişti au ieşit din mai multe guri ale unui tunel situat în apropierea unui post avansat al batalionului 90 din sudul Khan Yunis”, se arată într-un comunicat emis de armată.

Potrivit armatei israeliene, atacatorii au deschis focul și au lansat rachete antitanc asupra unui post militar. Mai mulţi dintre cei care au încercat să pătrundă în incinta postului au fost uciși în lupte corp la corp şi lovituri aeriene de sprijin.

⭕️Earlier today, over 15 terrorists fired both gunfire and anti-tank missiles and attempted to infiltrate a fortified IDF position in Khan Yunis. The troops, with IAF support, eliminated 10 armed terrorists in close-quarters combat. The incident is ongoing and troops continue to… pic.twitter.com/ra1MekBtsV — Israel Defense Forces (@IDF) August 20, 2025

„Un soldat al Tsahal a fost grav rănit şi alţi doi au fost uşor răniţi” în timpul incidentului, potrivit armatei, care a transmis că a omorât nouă teroriști și a publicat imagini cu atacurile aeriene.

„Incidentul este încă în curs, iar trupele continuă operaţiunile pentru a-i localiza şi elimina”, a mai transmis armata.

Jurnalistul Doron Kadoch de la radioul militar israelian a descris atacul ca fiind „excepțional” față de cele petrecute de la începutul războiului.

Potrivit canalului 12 al televiziunii israeliene, acțiunea a avut ca obiectiv răpirea unor soldați, în timp ce pe masa negocierilor dintre Israel și Hamas se află o propunere de acord pentru eliberarea ostaticilor capturați pe 7 octombrie și pentru instituirea unui armistițiu în Fâșia Gaza.

Brigăzile Ezzedine al-Qassam, aripa militară a Hamas, au anunțat într-un comunicat că luptătorii lor au desfășurat un raid asupra unei poziții inamice instalate recent în sud-estul orașului Khan Yunis.

Ramura armată a Hamas a transmis că, sprijiniți de mortiere, combatanții „au luat cu asalt situl şi au ţintit mai multe tancuri (...) în care ocupanţii (soldaţi israelieni, n.r.) se baricadaseră”. Potrivit aceleiași surse, în timpul operațiunii ar fi fost ucis „un șef de tanc”.

Gruparea a mai precizat că unul dintre luptători „s-a aruncat în aer în mijlocul soldaților” israelieni, „lăsându-i morţi şi răniţi”, fără să menționeze pierderi în propriile rânduri.