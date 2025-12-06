Noua taxă impusă de UE. Eurodeputata Maria Grapini: România trebuie să își pregătească vămile

În condițiile în care Uniunea Europeană renunță la pragul de 150 de euro pentru importuri și introduce, pentru prima dată, o taxă de manipulare, eurodeputata Maria Grapini atrage atenția că România trebuie să își pregătească rapid vămile pentru a preveni un val de produse nesigure. „Se introduce pentru prima dată o astfel de taxă, care va rămâne la bugetul Uniunii Europene, dar va merge și către statele membre”, a spus aceasta, la un post TV.

Eurodeputata a declarat că prețurile mici nu ar trebui să inducă în eroare consumatorii atunci când siguranța lipsește. Ea a amintit că, în trecut, jucării nesigure provenite din țări terțe au ajuns masiv pe piață.

„Nu întotdeauna trebuie să te bucuri că un produs este foarte ieftin dacă nu ai garanția siguranței lui. Iată un exemplu: am votat recent regulamentul privind siguranța jucăriilor, mult așteptat, deoarece majoritatea jucăriilor proveneau din țări terțe și erau nesigure, existând riscul unor accidente la copii”, a spus aceasta.

Grapini arată că, fără dotări adecvate și personal bine pregătit, România riscă să devină ruta preferată pentru mărfuri contrafăcute, deșeuri și produse de calitate îndoielnică.

„Totuși, insist asupra faptului că, dacă vămile noastre nu au dotările necesare și nu dispun de personal pregătit pe proceduri și pe regulamente, se va crea o breșă majoră, iar toate produsele care nu pot intra prin alte vămi vor ajunge în România. Abia apoi ne vom plânge că avem deșeuri, marfă contrafăcută sau produse de proastă calitate”, a mai spus aceasta, la Antena 3 CNN.

Maria Grapini susține că eliminarea pragului de 150 de euro era necesară, deoarece IMM-urile care importau legal și plăteau toate taxele erau puse în dificultate față de persoanele fizice care aduceau zeci sau chiar sute de colete sub acest prag, evitând astfel obligațiile fiscale.

„Microîntreprinderile și IMM-urile care erau corecte importau cantități ce depășeau acest prag și plăteau toate taxele. Între timp, alte persoane importau ca persoane fizice bunuri sub 150 de euro, luând chiar 100 de pachete, obținând un preț mai mic și ocolind taxele, ceea ce crea concurență neloială celor corecți”, a explicat aceasta.

Eurodeputata arată că noul regulament introduce și conceptul de „companie sigură”, o premieră la nivel european, prin care operatorii corecți vor avea acces la proceduri mai rapide și controale mai eficiente.

„În același timp, s-a negociat foarte mult la trialog, suntem la ultimul trialog, asupra definiției taxei de manipulare. Se introduce pentru prima dată o astfel de taxă, care va rămâne la bugetul Uniunii Europene, dar va merge și către statele membre. Noi, în Parlament, am susținut că trebuie să reprezinte venituri suplimentare proprii, dar și să ajungă la autoritățile vamale naționale. Am definit modul de aplicare, inclusiv ideea de taxare progresivă pentru colete mici și mari”, a mai explicat aceasta.

Maria Grapini avertizează că adevărata provocare va fi modul în care România aplică noul regulament. „Este evident că, dacă aceste produse intră în România — iar acesta este și rolul noii autorități înființate — există un risc pentru întreaga piață internă, pentru că odată intrate în țară, pot ajunge mai departe și în celelalte state membre”, a mai spus aceasta.