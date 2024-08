Monden Nostalgiile lui George Ivașcu. Rolul pentru care a intrat la dietă







George Ivașcu a fost nevoit să slăbească 10 kilograme pentru rolul din Tătuțu, Pro Tv. În producția amintită, actorul joacă cu Mihai Constantin, George Mihăiță, Valentin Teodosiu, dar și Augustin Viziru și Codin Maticiuc. El a reușit să ajung la 65 de kilograme într-un timp foarte scurt, chiar dacă prietenii i-au recomandat să nu o facă. Acesta speră să se mențină la această greutate.

„Da, am slăbit aproape 10 kg, de la 74 kg, am rămas la 65 kg acum. Sigur, mi-aș fi dorit să slăbesc ceva mai multicel. Dar mulți prieteni mi-au spus că nu e recomandat mai mult de atât. Asta m-a ambiționat foarte tare să am grijă de felul în care arăt. Ca să mă mențin așa cum eram în urmă cu 20 de ani”, a declarat actorul.

A slăbit pentru rolul din Tătuțu’

Acțiunea din Tătuțu’ are loc la începutul anilor 2000, așa că actorii au folosit, pentru filmări, mașini și telefoane din vremea respectivă. George Ivașcu îl interpretează pe „Pelicanul”, varianta lui mai tânără, de acum vreo 20 de ani, iar pentru acest rol a fost nevoit să țină dietă.

„Faptul că acțiunea are loc în anii 2000, mi-a creat și o nostalgie, evident. Cum de altminteri, cred că întreg serialul va crea o nostalgie tuturor celor care îl vor urmări. Pentru că vom descoperi mașinile de acum 20 de ani, telefoanele de acum 20 de ani, preocupările noastre, visurile noastre de atunci”,a spus Ivașcu pentru Fanatik.

George Ivașcu, despre serialul Tătuțu’

Ivașcu a mai spus că noua distribuție vine cu un suflu nou, cu o energie și cu o pozitivitate extraordinară. El a declarat că toți cei din echipa de creație, Anghel Damian, Lia Bugnar și Mihai Brătilă, fac o muncă excelentă. În serial, actorul va juca cu Codin Maticiuc, care îl interpretează pe Iulica.

George Ivașcu a spus că lucrul în comun pe care îl are cu Codin Maticiuc este simțul umorului și că telespectatorii vor avea parte de mari surprize. „Un lucru care văd că a prins foarte bine și anume: simțul umorului”, a conchis acesta.