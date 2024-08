Monden Gina Pistol a slăbit 15 kg în cinci săptămâni. Cele două reguli de aur







România. Pe Gina Pistol o vom putea vedea în curând într-un nou proiect media alături de foștii jurați de la Chefi la cuțite, Florin Dumitrescu, Cătălin Scărlătescu și Sorin Bontea.

Gina Pistol a slăbit 15 kilograme în 5 săptămâni

Gina Pistol este una dintre cele mai îndrăgite vedete din showbizul autohton. Ca orice femeie, în timpul sarcinii vedeta a pus câteva kilograme în plus. Și cum trebuie să dea bine pe micile ecrane, soția lui Smiley a urmat o dietă cu ajutorul căreia a reușit să slăbească 15 kilograme în 5 săptămâni.

Gina Pistol va fi noua prezentatoarea a emisiunii Masterchef de la Pro TV, iar pentru a da jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii, vedeta a respectat două reguli de aur. Nu de mult, Gina a povestit pe rețelele de socializare că în timpul sarcinii a ajuns să cântărească 80 de kilograme. Cu 27 mai mult înainte de a rămâne gravidă.

Gina a luat în greutate 27 de kilograme

După ce a adus-o pe lume pe Josephine, Gina Pistol a făcut tot posibilul pentru a reveni la silueta care a consacrat-o. „La 10 luni după ce am născut-o pe Josephine, am decis că trebuie să fac o schimbare. Înainte să rămân însărcinată aveam 53 de kilograme.

În timpul sarcinii, am ajuns la 80 de kilograme și așa am rămas pentru aproape un an. Nu mă simțeam în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva în privința asta”, spunea Gina pe internet.

Cum a reușit Gina Pistol să slăbească

Pentru a ajunge la greutatea dorită Gina a făcut sport și a respectat cu strictețe dieta. În fiecare dimineață, vedeta de la PRO mănâncă budincă din semințe de chia cu mango. La prânz consumă pește, în special file de șalău pane, preparat la cuptor, pe care îl garnisește cu piure de mazăre.

Până la finalul zilei, Gina Pistol mai ia două gustări. Limonadă cu cătină și sirop de arțar și chifteluțe din hrișcă cu salată frisee și roșii cherry, potrivit Cancan.