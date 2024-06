Monden Revine în televiziune. Toți ochii sunt pe vedetă







Gina Pistol a renunțat la televiziune la începutul anului trecut, după terminarea sezonului 11 Chefi la cuțite. Ea nu a mai apărut în emisiunea de la Antena 1 pentru că și-a dorit să petreacă mai mult timp cu fiica sa, dar este gata să se întoarcă în lumina reflectoarelor.

Gina Pistol revine televiziune

Soția lui Smiley a spus că i-a făcut bine această pauză, dar că acum își dorește să se întoarcă în televiziune. Ea a declarat că este pregătită să revină, dar că mai trebuie să meargă la solar și la sală pentru a da bine pe micile ecrane.

„Nu știu să vă zic. Eu acum sunt pregătită să mă întorc. Mai trebuie să merg puțin la sală și la solar! Sunt pregătită să mă întorc! Am decis, corpul mi-a spus că este timpul să iau o pauză și cumva uitându-mă la copil și la familia pe care abia o formam așa, am considerat că este mai bine să stau acasă. E mai bine și pentru mine și pentru noi trei și mi-a făcut bine pauza asta. Acum să vedem”, a declarat Gina Pistol.

La ce televiziune va lucra

Încă nu se știe dacă Gina Pistol se va întoarce la Antena 1 sau dacă îi va urma pe cei trei chefi, Cătălin Scărlătescu, Florin Dumitrescu și Sorin Bontea la PRO TV. Sunt șanse ca ea să revină la Chefi la cuțite și Asia Express sau să intre într-un proiect nou.

Gina Pistol și Smiley, vacanță în Italia

Până se va decide, prezentatoarea va pleca cu soțul ei, Smiley, în vacanță. Artistul a declarat că deja și-au rezervat o escapă în Italia, chiar dacă el are un program foarte încărcat.

„Ne-am rezervat deja o vacanță. Cred că mergem în Italia vara asta. Săptămâna trecută am fost până în Grecia câteva zile. Probabil că o să mai plecăm când mai avem ocazia, când mai avem timp. Eu am un program foarte încărcat vara asta, am multe concerte și am mult de lucru”, a spus soțul Ginei, Smiley, pentru Ciao.ro.