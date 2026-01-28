Noi reguli pentru turiștii moldoveni care zboară în Turcia. Amenzi de până la 65 de euro pentru indisciplina la bord

Republica Moldova. Moldovenii care călătoresc spre sau din Turcia trebuie să fie atenți: autoritățile turce au introdus, începând cu 2026, sancțiuni pentru pasagerii care nu respectă indicațiile echipajului de cabină, inclusiv ridicarea de pe scaun înainte de oprirea completă a aeronavei.

Potrivit Autorității Aeronautice Civile din Turcia, pasagerii nu au voie să se ridice de pe scaun, să decupleze centura de siguranță sau să deschidă compartimentele pentru bagaje până când aeronava se oprește complet și semnalul luminos privind purtarea centurii este stins. Măsurile se aplică tuturor zborurilor care aterizează pe aeroporturile turcești, inclusiv în destinații turistice populare, precum Antalya, Istanbul sau Bodrum.

Autoritățile turce subliniază că nerespectarea regulilor poate pune în pericol siguranța pasagerilor și a echipajului. Respectarea instrucțiunilor echipajului nu este doar obligatorie, ci esențială pentru un debarcare în siguranță.

Încălcarea regulilor poate fi sancționată contravențional, cu amenzi de aproximativ 60-65 de euro. Autoritățile recomandă pasagerilor să acorde maximă atenție instrucțiunilor și semnalelor luminoase, mai ales în timpul aterizării și al opririi aeronavei, când orice mișcare necontrolată poate provoca accidente.

Autoritatea Aeronautică Civilă din Republica Moldova a emis recomandări speciale pentru pasagerii moldoveni. Cetățenii sunt îndemnați să respecte cu strictețe indicațiile echipajului și regulile de siguranță, să mențină centura cuplată până la oprirea completă a aeronavei și să nu deschidă compartimentele pentru bagaje înainte de semnalul luminos.

Respectarea acestor reguli asigură nu doar evitarea amenzilor, ci și siguranța tuturor pasagerilor la bord. Moldovenii care planifică vacanțe sau călătorii de afaceri în Turcia sunt sfătuiți să consulte informațiile oficiale ale aeroporturilor și să fie atenți la instrucțiunile echipajului pe tot parcursul zborului.

Turcia rămâne destinația nr. 1 pentru turiștii din Republica Moldova, atrăgând aproximativ 40-47% din totalul călătoriilor de odihnă în ultimii ani. Această preferință este motivată de raportul bun calitate-preț, ofertele "all inclusive", zborurile directe și ospitalitatea recunoscută, cu o durată medie a sejurului de aproximativ 6-7 zile.