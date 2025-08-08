Social Noi reguli. Despăgubiri pentru imobilele confiscate de comuniști: plată unică de 40% sau 7 tranșe anuale







Guvernul a adoptat o ordonanță care modifică procedura de despăgubire pentru imobilele confiscate în perioada comunistă. Beneficiarii vor putea opta între plata în șapte tranșe anuale și o plată unică de 40% din valoarea stabilită, dacă renunță la eșalonare.

Potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, măsura reia procedurile de despăgubire în conformitate cu Decizia nr. 43/2025 a Curții Constituționale, care a formulat recomandări privind evaluarea despăgubirilor în cazurile în care imobilele nu mai pot fi restituite în natură. Ordonanța stabilește norme pentru protejarea drepturilor persoanelor îndreptățite la măsuri reparatorii, cu plăți care să nu depindă de constrângerile bugetare imediate ale statului.

Noua metodă de evaluare se va baza pe grila notarială și pe coeficienți de corecție privind localizarea, starea și regimul juridic al imobilului, conform standardelor Curții Europene a Drepturilor Omului. Modul de folosință al bunului la momentul confiscării nu va mai influența cuantumul despăgubirilor.

Anterior, categoria de folosință determina valoarea despăgubirii, ceea ce genera diferențe mari între cazuri similare. Opțiuni de plată și măsuri împotriva speculei

Beneficiarii vor putea alege între două modalități de încasare:

-șapte tranșe anuale,

-sau o plată unică de 40% din suma stabilită, dacă renunță la eșalonare.

Pentru a reduce litigiile și tranzacționarea speculativă a drepturilor litigioase, câștigurile obținute de cumpărătorii de puncte vor fi limitate.

În perioada 2013–2025, statul român a aprobat despăgubiri în valoare de 23,2 miliarde lei pentru 67.500 de dosare. Din această sumă, 16,1 miliarde lei au fost plătite, iar 7,5 miliarde lei urmează să fie achitate până în 2029.

Extinderea perioadei de plată la șapte ani a fost decisă pentru a reduce presiunea asupra bugetului și pentru a accelera procesul de acordare a sumelor.

O altă măsură vizează diminuarea sumelor datorate cumpărătorilor de puncte. Dintr-un total estimat la 1 miliard lei, statul va achita 450 de milioane lei, reducând astfel impactul bugetar cu peste 50%. Economiile rezultate vor fi folosite pentru plata despăgubirilor către persoanele îndreptățite.

După 2021, valoarea medie a despăgubirilor pe dosar a crescut cu 160%, de la 213.000 lei la 555.000 lei. Autoritățile susțin că aceste date, coroborate cu decizia Curții Constituționale, au impus introducerea unor criterii mai echitabile și a unor măsuri de sustenabilitate financiară.