Un cetățean furios, despre care s-a spus că ar face parte din gruparea „Vestelor Galbene” l-a lovit cu palma în figura pe liderul de la Elysee. Două persoane au fost arestate în urma incidentului.

Incidentul a avut loc chiar în momentul în care președintele francez s-a apropiat de mulțimea strânsă în spatele unui gard de protecție, pentru a da mâna cu oamenii. În acel moment, unul din oamenii care participau la eveniment s-a repezit și l-a lovit pe Macron.

A man slapped French President Emmanuel Macron in the face and shouted ‘Down with Macronia' at a meet-and-greet in southern France https://t.co/kYTSA9wp8p pic.twitter.com/pKJhpUIoy5

— Reuters (@Reuters) June 8, 2021