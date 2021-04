Zilele acestea s-au petrecut scene impresionante acasă la fostul președinte Nicolas Sarkozy . Protagonioștii sunt soția sa, celebra Carla Bruni, și fiul ei. În afara fetiței pe care a făcut-o cu fostul președinte francez, celebra artistă mai are un băiat. Aurélien Enthoven are 19 ani. Cântăreața a salutat întoarcerea fiului ei din Statele Unite pe notele Stand by Me. Iar cei doi au cântat împreună, dovedind că așchia nu sare departe de trunchi. Adolescentul este și el foarte talentat în muzică, scrie retetesivedete.ro