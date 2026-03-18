Politica

Nicușor Dan, întrevedere la sediul NATO cu Mark Rutte înaintea reuniunii Consiliului European

Comentează știrea
Nicușor Dan și Mark Rutte. Sursă foto: Presidency.ro
Din cuprinsul articolului

Președintele României, Nicușor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianței Nord-Atlantice, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Discuțiile sunt programate pentru ora 10:00 și vor fi urmate de o conferință de presă comună.

Agenda întâlnirii include teme esențiale legate de evoluțiile de securitate la nivel internațional, cu accent pe situația din Flancul Estic și din regiunea Mării Negre. În cadrul dialogului vor fi analizate măsuri care vizează întărirea descurajării și a apărării colective, precum și consolidarea securității României în cadrul NATO.

„Agenda discuțiilor va include evoluțiile de securitate din mediul internațional și cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării și apărării colective, precum și de creștere a securității României prin intermediul și cu sprijinul NATO”, transmite Administrația Prezidențială.

Totodată, șeful statului va aduce în discuție rolul alianței în menținerea stabilității regionale și importanța cooperării în fața provocărilor actuale.

Nicușor Dan și Mark Rutte. Sursă foto: Captură video

Angajamentele României și sprijinul pentru parteneri

În cadrul întrevederii, Nicușor Dan va reafirma angajamentele asumate de România în ceea ce privește creșterea cheltuielilor pentru apărare, în linie cu deciziile adoptate la Summitul NATO de la Haga. De asemenea, vor fi abordate contribuțiile țării noastre în sprijinul Ucrainei și necesitatea menținerii unei susțineri consistente pentru statele partenere.

„Președintele României va evidenția importanța relației transatlantice, reconfirmând rolul țării noastre de aliat puternic implicat în stabilitatea și securitatea regională”, a transmis Administrația Prezidențială.

În același context, va fi reiterată și nevoia consolidării sprijinului NATO pentru Republica Moldova, în condițiile acțiunilor hibride atribuite Rusiei.

Programul lui Nicușor Dan la Bruxelles

După întâlnirea de la sediul NATO, programată în prima parte a zilei, președintele României își va continua agenda la Bruxelles. De la ora 11:00, acesta va participa la reuniunea Consiliului European, conform programului oficial.

Întrevederea de la Bruxelles are loc la câteva luni după vizita lui Mark Rutte în România, când acesta a purtat discuții cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, în noiembrie anul trecut.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

HAI România!

Proiecte speciale