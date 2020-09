Nicușor Dan a decis să participe la ședința conducerii PNL, întâlnire la care liberalii urmează să analizeze rezultatul alegerilor locale și alianțele care vor fi create la nivel local

După Nicușor Dan a primit susținerea PNL și a câștigat alegerile pentru primăria Capitalei, mulți dintre cei care l-au votat se întreabă dacă va semna adeziunea la PNL

Întrebat de jurnaliști dacă va lua decizia de a deveni membru PNL, Nicușor Dan a răspuns: „Am fost invitat la ședința de conducere a PNL și am venit cu plăcere pentru că este un partid care m-a susținut puternic în aceste alegeri locale. Am venit să-mi reafirm parteneriatul cu ei. Ăsta este răspunsul pentru acest moment”.

„Ce se va întâmpla în viitor, o să vedem. Pentru moment vreau să mă concentrez pe problemele pe care le are Bucureștiul și, în acest moment, am venit să stau de vorbă cu partenerii mei din Partidul Național Liberal”, a mai spus Nicușor Dan.

Ludovic Orban, despre intrarea lui Nicușor Dan în PNL

Premierul Ludovic Orban, a declarat, marţi, că deocamdată nu se discută despre intrarea în PNL a lui Nicuşor Dan.

„Este o decizie pe care trebuie să o gândească Nicuşor Dan. Deocamdată nu discutăm acest subiect. Deocamdată Nicuşor Dan a fost ales cu sprijinul nostru şi cu sprijinul celor de la USR PLUS, dar mai ales prin votul bucureştenilor”, a declarat Orban la B1 Tv. El a susţinut că în unele secţii au dispărut voturi date lui Nicuşor Dan.

În ceea ce privește declaraţia copreşedintelui USR PLUS Dacian Cioloş, care a afirmat că eventualele parteneriate după alegerile parlamentare vor fi gândite în funcţie de viziunea proprie privind modul în care România trebuie să fie guvernată, Orban a declarat: „Cum adică nu vom negocia? Împreună l-am sprijinit pe Nicuşor Dan. (…) Pe mine mă interesează datele. PNL a câştigat alegerile cu 34%, pe locul doi a fost PSD cu 30% la votul politic (…) şi pe locul trei USR cu 13%. Ăsta este rezultatul, iar ca şi câştiguri, sigur am văzut că unii nu văd decât victoriile de la Timişoara şi de la Braşov ale USR PLUS. Foarte bine, asta a fost dorinţa alegătorilor, deşi ambii primari pe care i-am avut noi au nişte rezultate deosebite, poate durata prea mare a mandatului, incapacitatea de a comunica, dar rezultatele concrete se văd”.