Președintele Nicușor Dan susține că nu există riscul închiderii spațiului aerian al României, în ciuda deciziei pronunțate în primă instanță împotriva Romatsa. Șeful statului a adăugat că autoritățile lucrează deja la soluții alternative pentru situația în care hotărârea va rămâne definitivă.

Declarațiile au fost făcute după ce Curtea de Apel București a decis, în primă instanță, suspendarea pentru o lună a certificatului de furnizare a serviciilor de navigație aeriană al ROMATSA, într-un litigiu privind discriminarea la angajare.

Președintele a evitat să comenteze hotărârea instanței, însă a criticat cadrul legislativ care permite aplicarea unor astfel de sancțiuni.

„Cât de corecte sunt procedurile de funcționare ale ROMATSA, față de cât de corect funcționează alte instituții din statul român, nu cunosc. În general e mult de lucru la toate. În ce privește decizia judecătorească am avut ieri discuții pe ea. Nu o să mă pronunț pe evaluarea judecătoarei de caz, o să mă pronunț pe calitatea legilor noastre”, a spus marți președintele.

Președintele consideră că sancțiunile prevăzute de lege sunt prea severe pentru astfel de situații.

„Nu e posibil că pentru o chestiune de conflict de muncă… Legea discriminării spune că dacă orice persoană juridică discriminează, ea poate să-și înceteze activitatea. Mi se pare disproporționat. La fel și cu legea ANI, dacă greșești o virgulă pleci din spațiul public trei ani. Trebuie să ne uităm la calitatea legilor ca sancțiunile să fie tot timpul proporționale”, a spus președintele.

Nicușor Dan a afirmat că subiectul a fost analizat în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, iar instituțiile competente au fost mandatate să pregătească soluții care să asigure continuitatea serviciilor de dirijare a traficului aerian.

„Ce s-a discutat ieri în CSAT a fost să fim proactivi, să prevedem niște mecanisme pentru momentul în care eventual hotărârea de la Curtea de Apel este confirmată la Înalta Curte. Să avem un backup dinainte și să nu ne trezim ca de pe o zi pe alta să nu mai poată zbura avioane. Excludem acest risc. La momentul în care va fi judecat recursul, decizia CSAT este că trebuie să existe un backup dintr-una din cele patru soluții care au fost enumerate acolo la sedință și care vor fi analizate de colective de juriști”, a spus Nicușor Dan.

În comunicatul transmis după ședința de luni, CSAT a avertizat că o eventuală suspendare a activității ROMATSA ar avea consecințe majore asupra securității naționale și asupra poziției României în regiune.

Potrivit Consiliului, un blocaj operațional ar afecta supravegherea spațiului aerian, misiunile NATO pe Flancul Estic și transporturile aeriene civile și militare. În acest context, Guvernul și instituțiile competente au fost mandatate să identifice măsurile necesare pentru menținerea serviciilor de navigație aeriană.

Potrivit unei analize realizate de Eurocontrol, închiderea spațiului aerian românesc ar avea efecte în lanț asupra traficului aerian european.

Organizația estimează că aproximativ 520 de zboruri spre și dinspre România și alte 115 zboruri către și dinspre Republica Moldova ar fi anulate zilnic. În același timp, aproape 2.450 de zboruri de tranzit ar trebui redirecționate pe alte rute, ceea ce ar genera întârzieri, costuri suplimentare și o creștere semnificativă a consumului de combustibil și a emisiilor de carbon.

Eurocontrol avertizează că Republica Moldova ar rămâne practic izolată din punct de vedere aerian, iar spațiul aerian al Serbiei nu ar putea prelua întregul flux suplimentar de aeronave.

Procesul împotriva ROMATSA a fost deschis de 12 controlori de trafic aerian care au acuzat regia de discriminare la recrutare.

Aceștia au susținut că, deși dețineau licențe eliberate de Autoritatea Aeronautică Civilă Română, nu au fost acceptați în procedurile de angajare deoarece ROMATSA organiza concursuri destinate exclusiv candidaților fără pregătire anterioară, selectați prin testul FEAST, dezvoltat de Eurocontrol.

Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării a sancționat în trecut ROMATSA pentru această practică, iar ulterior litigiul a ajuns în instanță. Hotărârea Curții de Apel București nu este definitivă și a fost atacată cu recurs.