Nicoleta Luciu, înapoi la TV. Care sunt condițiile puse de fosta Miss România

Nicoleta Luciu a ales să se retragă din televiziune, în urmă cu mai bine de zece ani, după ce avusese un real succes în diferite producții de film. Aceasta a renunțat la televiziune pentru a putea să se dedice familiei.

Reamintim că în 2012, Nicoleta Luciu și afaceristul, Zsolt Csergo s-au căsătorit. Nunta a fost cu mare fast, cu invitați speciali. În prezent au o familie mare, cu patru copii: Zsolt Jr., Karol, Kim și Kevin.

Nicoleta Luciu a fost invitată să facă parte din juriul iUmor

Fosta divă de pe coperțile revistei Playboy, a fost invitată să jurizeze pentru emisiunea iUmor de la Antena 1.

„Am filmat trei emisiuni pentru Antena 1. Nu m-am mutat în București. Stau tot în Miercurea Ciuc. Am făcut naveta când veneam să filmez. Îmi doresc să revin în televiziune, dar momentan sunt toate locurile ocupate.

Sursa foto: Facebook.

Vreau un proiect în care să am o emisiune o dată pe săptămână. Nu mai mult! Nu îmi doresc să fie în fiecare zi, pentru că nu pot. O dată pe săptămână este suficient! Pe mine mă mulțumește. Acum, eu una, aștept oferte. Sunt deschisă la propuneri!”, a declarat Nicoleta Luciu.

Nicoleta Luciu, despre zvonul că ar avea probleme în căsnicie

Nicoleta Luciu dezminte toate zvonurile din presa mondenă în care se spunea că ea şi soţul ei ar avea probleme.

„Copiii sunt bine! Mi-au schimbat mult viața, dar chiar și așa pot să îți zic că e suficient. Nu îmi mai doresc alt copil. Am și 42 de ani. Este ok așa cum sunt! Nu mă consider o mamă eroină pentru că am patru copii. Sunt femei care au și câte 10 copii. Acele persoane sunt mame eroine, nu eu.

Ne creștem copiii așa cum credem, eu și Zsolt, că așa este mai bine și mai frumos. Soțul este și el bine, sănătos. Ne înțelegem minunat și nu avem probleme în cuplu. Nu știu ce ai auzit tu… Nu știu ce probleme… Eu pot să îți zic că lucrurile între noi doi sunt foarte bune”, a conchis pentru Click! Nicoleta Luciu

Cariera de succes a Nicoletei Luciu

Nicoleta Luciu a devenit extrem de cunoscută datorită emisiunilor de televiziunii, în special cea a lui Teo Trandafir. Mai târziu a jucat telenovele, a fost fotomodel, dar și cântăreață.

Nicoleta Luciu a făcut parte și din formația Laguna, care a avut succes pe piața muzicală timp de câțiva ani, apoi s-a lansat în televiziune ca asistentă în emisiuni de succes la vremea respectivă. Mai trebuie reamintit faptul că Nicoleta Luciu a câștigat titlul de Miss România, în anul 1999, apoi a apărut pe coperțile multor reviste, inclusiv Playboy, informează click.ro.