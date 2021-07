Fosta bombă sexy are acum 40 de ani 4 copii și duce o viață liniștită alături de afaceristul Zsolt Csergo.

Dar cum așchia nu sare departe de trunchi, există cineva în familie care calcă deja cu pași mari pe drumul celebrității. Este vorba despre Zsolt jr., băiatul în vârstă de 12 ani al cuplului. Puștiul este pasionat de IT și de limbi străine, iar recent și-a deschis canal de YouTube, unde postează vloguri din călătorii.

Băiatul cel mare al Nicoletei Luciu vorbește deja trei limbi străine, spune mama lui, și o perfecționează pe a patra.

Primul vlog al lui Zsolt Jr, scrie Ciao, are trei minute și arată o mică parte din vacanța lui din Croația, unde este plecat cu părinții și frații, tripleții Kim, Karoly și Kevin. Fiul Nicoletei Luciu a filmat peisaje, dar și un aqua park la care s-a distrat cu frații lui.

”El filmează, el își montează video-urile. I-am mai dat niște sfaturi, după ce am văzut primul filmuleț. Zsolt Jr vrea să facă vlogguri despre ce experiențe are cu călătoriile, ce a văzut, ce i se pare interesant, ce jocuri a descoperit. După ce am văzut primul filmuleț i-am spus să nu-și mai miște atât de tare telefonul în momentul în care filmează. L-am și încurajat, desigur. Vrea să filmeze cât mai mult din ce experimentează el, cred că va prinde la tineri”, a povestit mândră Nicoleta Luciu.

O familie fără griji financiare

Nicoleta Luciu (40 de ani) s-a căsătorit în 2012 cu omul de afaceri Zsolt Csergo (45 de ani). Aceştia au împreună patru copii: Zsolt jr. (12 ani) şi tripleţii Kevin, Kim şi Karoly (9 ani). Afaceristul deţine în oraşul natal un complex rezidenţial de blocuri şi două vile estimate la 400.000 € fiecare.

Soţul Nicoletei mai deţine un lanţ de cazinouri în toată ţara. Zsolt Csergo, prosper om de afaceri, cu o avere estimată, în 2012, la 60 de milioane de euro, bani câştigaţi din afaceri imobiliare şi din cazinouri, obosise să mai facă săptămânal naveta Miercurea-Ciuc – Bucureşti și a decis să-și mute familia aproape.