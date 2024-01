Nicolae Ciucă, la inaugurarea aeroportului Iași: Administrația liberală, model de angajament și responsabilitate

Nicolae Ciucă a declarat, la Iași, că aeroportul din localitate „este un model de angajament şi de responsabilitate al administraţiei locale”. El a vorbit despre administațiile liberale care și-au făcut datoria, precum cele din Iaşi, Suceava, Cluj, Alba sau Sibiu. Politicianul liberal a subliniat că, mai presus de ambiția politică, importantă este atingerea obiectivelor.

Președintele PNL a vorbit despre obiectivele asumate și realizate de adiminstrațiile locale liberale. În acest sens a enumerat mai multe localități conduse de colegi de-ai săi de partid. Nicolae Ciucă a vorbit la inaugurarea Terminalului 4 al Aeroportului din Iași.

„Să trecem de la vom face la am făcut, acesta este un obiectiv care s-a realizat, care s-a înfăptuit, este adevărat cu nivelul de ambiţie al autorităţilor locale, cu sprijinul autorităţilor guvernamentale şi am înţeles mesajul domnului primar când a zis daţi-ne şi vom face. Domnule primar, vă dăm dacă vă asumaţi, vă dăm şi resurse, vă dăm şi sarcini, dumneavoastră să le faceţi”, a spus Ciucă în discursul susţinut la eveniment.

Politicianul a mai spus că administația locală și-a făcut treaba și a reușit să realizeze aceste obiective asumate. Totodată, Nicolae Ciucă a dat exemplul altor orașe și județe conduse de liberali. El a făcut referire la nivelul de trai care a crescut în aceste zone.

În acest context, Nicolae Ciucă a mai vorbit despre românii aflați în străinătate. Potrivit spuselor sale, aceștia și-ar lăsa slujbele bine plătite din străinătate și revin în România.

„Am întâlnit români care s-au întors acasă. Și-au lăsat job-urile lor în ţările unde îşi începuse activitatea şi au venit în România şi am stat de vorbă şi am întrebat de ce şi au zis: «Pentru că am văzut că aici serviciile sunt la fel ca acolo, am văzut că nivelul de trai creşte şi este aproape de cel de acolo. (…) atunci când am fost plecaţi simţeam ceea ce simţim cu toţi, dorul de casă şi dorinţa de a ne întoarce la rădăcini.

Se zice că niciodată nu suntem plecaţi cu adevărat definitiv, pentru că nu ne lasă ceva, nu ne lasă apartenenţa noastră la rădăcini, la tot ceea ce înseamnă spiritul şi sufletul nostru românesc. Ca atare, acest aeroport are şi rolul ca românii să se gândească, iată, avem de ce şi unde să ne întoarcem acasă”, a mai spus Ciucă.