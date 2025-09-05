Social Update important la Netflix. O schimbare pe care o așteptau toți abonații







Netflix a anunțat o actualizare a funcției „Moments”, care le permite utilizatorilor să aleagă punctul de început și cel de final al unui segment video pentru a-l salva şi distribui. „Este doar începutul unei experiențe Netflix mai dinamice”, a spus Elmar Nubbemeyer, vicepreședintele departamentului de produse, potrivit CNBC.

Funcția, disponibilă doar pe dispozitivele mobile, a fost lansată pentru prima dată anul trecut, permițând utilizatorilor să salveze scenele preferate și să le distribuie. Noua actualizare a funcției coincide cu partea a doua a sezonului al doilea din serialul „Wednesday”.

Actualizarea include butonul „clip”, care permite ajustarea duratei segmentului, iar materialul este salvat automat în secțiunea „My Netflix”, de unde poate fi revăzut sau distribuit.

Funcția a fost creată pentru a pune în valoare momentele virale din producțiile Netflix, precum celebra scenă de dans a personajului Wednesday, care a devenit un fenomen global încă din primul sezon, lansat în 2022. Potrivit datelor companiei, „Wednesday” este cel mai vizionat titlu al platformei, cu peste 252 de milioane de vizualizări.

„În esență, această funcție le oferă utilizatorilor posibilitatea de a celebra și de a împărtăși poveștile lor preferate, creând în același timp o experiență unică, personalizată”, a declarat Elmar Nubbemeyer, vicepreședintele departamentului de produse pentru utilizatori al Netflix.

El a adăugat: „Este doar începutul unei experiențe Netflix mai dinamice, cu funcții și designuri create special pentru dispozitivele mobile.”

Noua actualizare are loc în contextul în care Netflix își reînnoiește imaginea, printr-o pagină de start reproiectată și un flux video vertical pe mobil, asemănător cu aplicația TikTok.

Compania a implementat o serie de măsuri strategice după scurta perioadă de stagnare din 2022, de la actualizarea funcționalităților sale până la inițiative comerciale, cum ar fi un plan de abonament mai ieftin, cu reclame, și măsuri severe împotriva partajării parolelor.

Deși Netflix nu mai publică date despre abonamentele utilizatorilor, platforma de streaming a raportat că în ianuarie avea peste 300 de milioane de abonamente plătite.