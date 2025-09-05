Social 200 de milioane de europeni își pierd vremea pe TikTok. Câți dintre ei sunt români







Aplicația TikTok este folosită lunar de peste 200 de milioane de europeni. În creștere față de anul precedent, când erau 175 de milioane de utilizatori, numărul celor activi pe platformă se apropie acum de o treime din populația Spațiului Economic European și a Regatului Unit. În România, aplicația are în prezent 9,1 milioane de utilizatori activi pe lună.

Numărul utilizatorilor platformei TikTok din Europa a crescut de la 175 de milioane anul trecut la 200 de milioane în prezent, ceea ce reprezintă aproape o treime din populația Spațiului Economic European și a Regatului Unit. În România, aplicația se bucură de o comunitate de 9,1 milioane de utilizatori activi lunar, ceea ce o transformă într-una dintre cele mai influente platforme sociale din țară.

Conform declarației facută de Marlene Masure, General Manager Content Operations pentru Europa, TikTok nu mai este doar un spațiu de divertisment, ci și o platformă care generează valoare economică, socială și culturală. „Comunitatea noastră europeană crește constant, iar pe măsură ce se dezvoltă, crește și impactul economic, cultural și social pe care TikTok îl aduce ecosistemului bogat al Europei”, a subliniat aceasta.

Milione de afaceri, de la mici întreprinderi la branduri globale, folosesc TikTok pentru a ajunge la clienți noi. Algoritmul de recomandare al platformei permite chiar și celor cu puțini urmăritori să-și extindă audiența.

La nivel european, studiul Oxford Economics arată că întreprinderile mici și mijlocii active pe TikTok au contribuit cu 4,8 miliarde de euro la economiile Germaniei, Franței, Italiei, Țărilor de Jos și Belgiei, susținând peste 51.000 de locuri de muncă.

TikTok nu se limitează la dimensiunea economică, ci joacă un rol central și în cultură. Platforma a fost partener oficial al Festivalului de la Cannes și a sprijinit evenimente precum Turul Franței sau Jocurile Olimpice de la Paris. În România, parteneriatul cu Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu a dus la o premieră mondială: primul spectacol transmis live pe TikTok.

Pe plan educațional, fluxul STEM a fost lansat în Europa pentru a încuraja tinerii să exploreze știința, tehnologia, ingineria și matematica. Totodată, fenomenul #BookTok a inspirat milioane de tineri să redescopere lectura, cu impact direct asupra vânzărilor de carte.

Odată cu extinderea constantă a TikTok în Europa, tot mai mulți lideri politici și instituții au ales să se alăture platformei pentru a comunica direct cu cetățenii. Printre aceștia se numără președintele Franței, Emmanuel Macron (@emmanuelmacron), cancelarul Germaniei, Friedrich Merz (@merzcdu), premierul Poloniei, Donald Tusk (@donald_tusk), președinta Parlamentului European, Roberta Metsola (@metsola.roberta) și prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni (@giorgiameloni_ufficiale).

Cifra de peste 200 de milioane de Utilizatori Activi Lunar pe TikTok include 32 de țări europene, printre care România, Franța, Germania, Italia și Regatul Unit. Datele au fost calculate pe baza metodologiei utilizate de companie în rapoartele de transparență conform DSA