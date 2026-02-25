Netflix publică imagini în premieră din sezonul 4, partea a 2-a din Bridgerton

Netflix a lansat primele imagini oficiale din a doua parte a sezonului 4 al serialului Bridgerton. Noile cadre oferă indicii despre evoluția relațiilor și despre tensiunile care vor marca următoarele episoade, promițând o continuare plină de romantism, intrigi și răsturnări de situație, informează Tudum.

Cea de-a doua parte a sezonului 4 se anunță a fi una dintre cele mai așteptate lansări ale anului, continuând tradiția succesului de care s-a bucurat Bridgerton încă de la debut. Rămâne de văzut cum vor evolua destinele personajelor și ce surprize pregătesc noile episoade pentru publicul fidel.

Prima parte a sezonului 4 din Bridgerton se încheie într-un moment de tensiune maximă, lăsând publicul în suspans până la lansarea părții a doua, programată pentru 26 februarie. În cele patru episoade de debut, povestea capătă ritm pe măsură ce atracția puternică dintre Sophie Baek, interpretată de Yerin Ha, și Benedict Bridgerton, adus la viață de Luke Thompson, devine imposibil de ignorat.

Diferențele dintre ei sunt evidente: Benedict este al doilea fiu al unei influente familii aristocrate, în timp ce Sophie trăiește în umbră, ca servitoare, ascunzând mai mult decât lasă să se vadă. În ciuda barierelor sociale și a secretelor care planează asupra lor, apropierea dintre cei doi crește cu fiecare episod.

Punctul culminant al primei părți vine în episodul patru, când tensiunea acumulată explodează într-un moment pasional pe scările reședinței familiei Bridgerton. Imediat după, Benedict rostește întrebarea care trimite direct la titlul romanului ce stă la baza sezonului: O ofertă de la un gentleman: „Să fii amanta mea?”

Răspunsul nu vine. Sophie alege să plece în grabă, evitând confruntarea. Totuși, imaginile din partea a doua sugerează clar că nici ea, nici Benedict nu vor putea ocoli la nesfârșit această întrebare care le-ar putea schimba destinele.

Într-o scenă captivantă a seriei, Sophie pătrunde în biroul familiei Bridgerton și descoperă opera de artă pe care Benedict o ținea ascunsă: un portret al enigmaticii Doamne în Argint. Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată la balul mascat organizat de mama lui Benedict, Ruth Gemmell, în primul episod, iar fascinația lui Benedict pentru misterioasa femeie a fost evidentă pe tot parcursul poveștii.

În episodul cinci, Sophie dă peste tabloul romantic și, fără ca Benedict să știe, ea însăși este Doamna în Argint. Momentul în care Benedict o surprinde în cameră transformă imediat legătura dintre ei într-una incontestabilă.

Actrița care o interpretează pe Sophie remarcă tensiunea emoțională din scena respectivă: „Este fascinant să știi că personajul trebuie să lucreze sub același acoperiș cu Benedict Bridgerton. Ea se străduiește să mențină aparența unei servitoare impecabile, spunând: «Totul e în regulă. Nu e nimic de văzut aici». Dar când el o privește, totul se năruie.”

Pe măsură ce scenele evoluează, Sophie îl provoacă pe Benedict cu întrebări despre relația lor și despre identitatea Doamnei în Argint. „Cine este această femeie?”, întreabă ea, indicând tabloul. Benedict o liniștește, făcându-i clar că inima lui îi aparține ei, dând naștere unui moment romantic intens care promite să țină publicul cu sufletul la gură.

Deși Benedict și-a exprimat public afecțiunea față de Sophie, Sezonul 4, Partea 1 din Bridgerton a scos la iveală complexitățile din jurul cererii sale în căsătorie. Sophie provine dintr-o legătură neoficială a tatălui ei, Lord Penwood (Arthur Lee), cu servitoarea sa, care i-a devenit amantă.

Inițial, ea a crescut sub protecția tatălui său, dar lucrurile s-au schimbat radical când Penwood s-a căsătorit cu Araminta Gun (Katie Leung). După moartea Lordului Penwood, văduva sa a transformat-o pe Sophie în simplă servitoare în propria casă, lăsând-o fără statut social și fără siguranță financiară.

„Sophie nu vrea ca niciodată copilul ei să treacă prin ceea ce a trăit ea, În ciuda limitărilor impuse de societate, ea speră că Benedict ar putea vedea dincolo de statut și avere și că relația lor este suficient de specială pentru a depăși barierele sociale”, explică showrunner-ul Jess Brownell.

Rămâne de văzut dacă Sophie va accepta propunerea lui și dacă Benedict va realiza legătura dintre Sophie și Doamna în Argint. Pe măsură ce cei doi decid ce viitor vor împărtăși, teaserul pentru Partea 2 sugerează că Partea 1 a fost doar începutul aventurilor lor romantice și pasionale.

De la întâlniri clandestine în birou până la o scenă incendiară în cadă, următorul capitol promite să fie intens. „Există ceva cu adevărat romantic aici, mai ales că apa a fost întotdeauna un simbol al conexiunii lor. Prima dată când s-au întâlnit, au vorbit despre a se aprofunda împreună”, adaugă Thompson.

Fanii trebuie să fie atenți pe 26 februarie, când partea 2 va explora mai mult relația lui Benedict și Sophie, dar și evoluțiile altor personaje din Bridgerton, inclusiv Violet, Lord Marcus Anderson (Daniel Francis), Francesca Stirling (Hannah Dodd), Lord John Stirling (Victor Alli), dar și revenirea lui Kate Bridgerton (Simone Ashley) și Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey).