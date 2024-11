Netanyahu, criticat pentru demiterea ministrului Apărării. Decizia slăbește armata aflată în război

Benjamin Netanyahu este criticat aspru pentru decizia de a-l demite pe ministrul Apărării din Israel, Yoav Gallant. Opoziția îi reproșează că această decizie pune probleme de încredere armatei aflate în război.

Premierul israelian dorește să treacă o lege prin care evreii ultraortodocși sunt scutiți se serviciul militar obligatoriu. Reglementarea vizează partidele ultraortodoxe, aliate-cheie ale coaliţiei sale.

Liderii partidelor de opoziţie l-au criticat pe premierul israelian pentru decizia de destituire a ministrului Apărării. Benjamin Netanyahu a decis să-l concedieze pe Yoav Gallant, membru al partidului Likud, aflat la guvernare. Criticii susțin că armata israeliană, aflată în război pe mai multe fronturi, va fi slăbită în urma aceste decizii.

Liderul opoziţiei, Yair Lapid, șeful partidului Yesh Atid (Există un viitor) susține că Yoav Gallant „a fost concediat doar din raţiuni politice”. Lapid a fost prim-ministru între 1 iulie 2022 - 29 decembrie 2022. El a făcut o serie de declarații în cadrul unei conferințe de presă.

Proiectul de lege la care face referire Yair Lapid vizează aproximativ 66.000 de elevi din şcolile talmudice. Pe de altă pare, formațiunile ultraortodoxe sunt aliate-cheie ale coaliţiei condusă de Benjamin Netanyahu. Proiectul legislativ a fost inițiat după ce Curtea Supremă a stabilit că scutirea, datând din 1948, de care beneficiază o parte dintre bărbaţii din această comunitate, nu are bază legală.

Drept urmare, premierul israelian a inițiat proiectul de lege pentru a-și asigura susținerea la guvernare. Coaliţia lui Netanyahu este formată din partidul său Likud (dreapta naţionalistă), Partidul Sionist Religios/Puterea Evreilor (extrema dreaptă), SHAS (ultra-ortodox sefard/oriental) şi Unitatea Torei (ultra-ortodox aşkenaz).

Yair Lapid susține că prin adoptarea legii și prin demiterea ministrului Apărării, armata va avea de suferit. În acest context, liderul opoziției a declarat că este nevoie de alegeri. Yoav Gallant, care a condus Ministerul Apărării, a fost general în cadrul IDF, anterior.

Protesters in Israel broke through security barriers and demonstrated outside of PM Benjamin Netanyahu’s residence, expressing their anger of his firing of Defence Minister Yoav Gallant. pic.twitter.com/NZ2TfxgWl5

— Al Jazeera English (@AJEnglish) November 6, 2024