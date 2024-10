International Israelul îl ameninţă pe noul lider al Hezbollah. Yoav Gallant a fost profesor de chimie







Yoav Gallant a reacționat după ce Hezbollah l-a numit lider pe Naim Qassem, la o lună după ce predecesorul său Hassan Nasrallah a fost ucis într-un atac aerian israelian.

Yoav Gallant îl avertizează pe Naim Qassem: Numărătoarea inversă a început

Ministrul apărării israelian, Yoav Gallant, a spus că numirea lui Naim Qassem este „temporară”. Mai exact, răspunzând la anunț, Yoav Gallant a scris pe rețeaua x.com: „E o numire temporară. Nu pentru mult timp”.

Yoav Gallant a anunțat recent că arsenalul de rachete al Hezbollah din Liban a fost în mare parte distrus de forţele israeliene. De asemena, Gallant a afirmat că armata israeliană a reuşit să scoată Hezbollah „din toate satele situate de-a lungul frontierei şi să distrugă infrastructurile care se aflau acolo”.

Mai mult, Gallant a subliniat că „aceste operaţiuni creează o realitate diferită în Liban şi în regiune”.

Sursa foto: x.com/yoavgallant.

Hezbollah deţinea un arsenal de circa 150.000 de rachete

Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian, a cărui ţară este principalul susţinător militar şi financiar al organizaţiei şiite libaneze, a afirmat că desemnarea lui Naim Qassem ca lider al Hezbollah va „consolida rezistenţa împotriva Israelului”.

Președintele a mai spus că este convins „că prezenţa unei personalităţi strălucitoare ca a dumneavoastră în fruntea mişcării va conduce la consolidarea hotărârii rezistenţei faţă de Israel”.

Naim Qassem a fost profesor de chimie

„Consiliul Shura”, organul de conducere al Hezbollah, a fost de acord cu numirea şeicului Naim Qassem, în vârstă de 71 de ani, secretar general al Hezbollah”, a declarat organizaţia pro-iraniană.

Hassan Nasrallah a fost ucis pe 27 septembrie într-un atac aerian israelian asupra periferiei de sud a capitalei Beirut. Moartea sa a fost confirmată săptămâna trecută de Hezbollah.

Qassem a fost profesor de chimie timp de șase ani înainte de Hezbollah. A acordat adesea interviuri la televiziune și presă. În 2015, el a scris cartea, Hezbollah: The Story from Within, unde a relatat povestea apariției Hezbollah-ului ca „forță de rezistență” și „partid politic”, scrie CNN.