Atac terorist în Israel. Un camion suspect a intrat într-o stație de autobuz. Autoritățile raportează zeci de răniți

Atac cu un camion în Israel. Un vehicul de mare tonaj a intrat direct într-o stație de autobuz pe un bulevard din centrul unui oraș israelian. Mai multe zeci de persoane au fost rănite la Ramat Asharon.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 10.10, iar autoritățile au trimis mai multe echipaje de ambulanță. Zeci de persoane au fost rănite duminică într-un atac provocat cu un camion. Vehiculul de mare tona a inreat în plin, într-o stație de autobuz, pe un bulevard, la Ramat Asharon. Informația a fost confirmată de serviciile de salvare Magen David Adom (MDA), relatează AFP.

„La ora (locală) 10.08 (şi ora României), am primit o informaţie (...) despre un camion care a lovit o staţie de autobuz pe bulevardul Aharon Yariv, la Ramat Hasharon. Serviciile de salvare îngrijesc în prezent zeci de victime la faţa locului”, a anunţat într-un comunicat MDA.

Potrivit rapoartelor, numărul răniților s-a ridicat la 35 de persoane. MDA a precizat că șase persoane rănite în stare gravă au fost evacuate spre spitale din regiune. Stația de autobuz era amplasată în vecinătatea intrării într-o bază militară, de aici și suspiciunea de atac terorist.

Reprezentanții poliției au relatat că șoferul camionului implicat în atac a fost împușcat pe loc. Cei care au făcut-o au fost chiar civilii aflați în zonă, care au văzut ce s-a petrecut.

Potrivit imaginilor care circulă pe rețelele de socializare, difuzate și de televiziunea israeliană, la fața locului au ajuns numeroase ambulanțe. De asemenea, pe lângă salvatori au fost prezenți polițiști, iar un elicopter a asigurat supravegherea din aer.

Presa israeliană vorbește despre deschiderea unei anchete pentru un posibil atac intenționat.

Truck ramming attack in Ramat Hasharon bus stop injures 40 people including 10 in serious condition. pic.twitter.com/vrG3y4Ih0I

— Good Jew (@GttMrt44630) October 27, 2024