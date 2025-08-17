Justitie

Neamț. Fiul care și-a agresat mama, reținut din nou la două zile după eliberare

Un bărbat din Săbăoani, județul Neamț, care și-a agresat mama și a încălcat ordinul de protecție, a fost prins din nou la nici două zile după ce instanța l-a pus sub control judiciar, fiind arestat pentru o nouă perioadă de 30 de zile.

Bărbatul de 48 de ani a intrat în atenția autorităților la sfârșitul lunii aprilie, când și-a agresat mama, în vârstă de 68 de ani. În urma incidentului, polițiștii au emis un ordin de protecție care îi interzicea să se apropie la mai puțin de 100 de metri de femeie.

Ordinul de protecție, încălcat

Pe 29 aprilie, agresorul a fost reținut, iar ulterior instanța a dispus arestul preventiv, ca urmare a încălcării ordinului de protecție. Astfel, bărbatul a petrecut trei luni și jumătate în arest, perioada în care a fost supravegheat de autorități, potrivit unui comunicat transmis de Poliția Județeană Neamț.

Pe 14 august, instanța de judecată a decis înlocuirea arestului preventiv cu măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile. Această măsură presupune restricții mai puțin severe decât arestul, dar include obligația de a respecta ordinul de protecție emis anterior.

A recidivat în 48 de ore

La mai puțin de 48 de ore de la punerea în libertate, polițiștii Secției de Poliție Rurală Săbăoani l-au depistat în flagrant pe bărbat, în timp ce încălca restricția impusă prin ordinul de protecție. În urma acestui incident, autoritățile au întocmit un dosar penal și l-au reținut pentru 24 de ore.

„Pe 16 august, bărbatul a fost prezentat judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Roman. Instanța a dispus arestarea acestuia pentru o perioadă de 30 de zile, pentru încălcarea ordinului de protecție și agresarea mamei sale”, se arată în comunicatul transmis de Poliția Județeană Neamț.

 

